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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أندية سيتي كلوب تجهز برنامجا وطنيا لإحياء ذكري انتصارات حرب أكتوبر

صدى البلد

من منطلق دورها الوطني ولترسيخ عقيدة الانتماء للوطن، وبذل كل غال وثمين حفاظا علي ترابه، تجهز أندية سيتى كلوب بمختلف فروعها على مستوى الجمهورية، برنامجا مميزا لإحياء ذكري حرب أكتوبر المجيدة ، التي أعادت الهيبة والكرامة للشعب المصري بعدما استرد الجيش المصري أرض سيناء الغالية من براثن العدو الصهيوني .

وحددت أندية سيتي كلوب الخامسة مساء الخميس المقبل الموافق السادس من شهر  أكتوبر لانطلاق الاحتفالات الكبري في مختلف الفروع ، حيث ستكتسي جميع الفروع بعلم مصر مع توزيع الأعلام على جميع الأعضاء بجانب إذاعة الأغاني الوطنية في جميع أرجاء الفروع.

ويتضمن برنامج الاحتفالات أيضا ، تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية على مدار اليوم متضمنة أغاني وطنية ، وعقد ندوات وورش عمل عن حرب أكتوبر المجيدة ، لتوضيح دورها فى إعادة الكرامة والكبرياء للشعب المصري ، وتصحيح مختلف الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية على المستويين المحلى والدولى، بجانب تكريم أسماء أبطال حرب أكتوبر وأسرهم تقديرا لدمائهم الزكية التي سالت فداء للوطن.

كما تذيع أندية سيتي كلوب فيلما تسجيليا عن  مكاسب حرب السادس من اكتوبر وكيف أشعلت الوازع الوطني في نفوس المصريين ووحدت الجميع علي قلب رجل واحد حتي تحقق النصر المبين .

وتتضمن الاحتفالات أيضا إقامة عدد من المسابقات للشباب فى جميع الفنون ورسم الجداريات على أسوار الأندية احتفالا وتيمنا بحرب أكتوبر المجيدة كونها نقطة تحول في تاريخ مصر نحن التنمية والرخاء والازدهار .

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