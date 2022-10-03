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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

230 درجة.. محافظ كفر الشيخ يعلن فتح باب التنسيق لمدرسة التمريض ببرج البرلس

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

 أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فتح باب التنسيق مرة أخرى للتقديم لمدرسة التمريض بنات ببرج البرلس من مركزي بلطيم وبرج البرلس، طبقاً للتوزيع الجغرافي بحد أدنى (230) درجه علمي، على أن يبدأ التقديم من الأحد الموافق 9 أكتوبر حتى 11 أكتوبر الجاري.


وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم القبول طبقاً لأعلى المجاميع لحين استكمال العدد بالفصلين، موضحاً أنه سيتم بدء اختبارات القبول مباشرة بعد غلق باب التقديم يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري واحتساب ساعات العملي والنظري للطالبات ابتداء من تاريخ دخولهم المدرسة نظراً لدخولهم بعد بدء العام الدراسي مما يؤثر على النسب القانونية لدخولهم الامتحان.


جدير بالذكر أن هذا القرار جاء ذلك بناءً على المذكرة الواردة من الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، لفتح باب التنسيق مرة أخرى للتقديم لمدرسة التمريض بنات ببرج البرلس، وذلك نظراً للعجز الشديد في هيئة التمريض لمستشفى برج البرلس المركزي والوحدات الصحية بإدارة بلطيم الصحية.

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