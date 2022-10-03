ضبط 6 طن سكر تموينى مدعم فى حملة بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية ، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، من ضبط 6 أطنان "سكر تموينى مدعم"، خلال حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة.

وأسفرت الحملة بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، عن ضبط 6 أطنان "سكر تموينى مدعم" معبأة داخل شكائر مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم– 90 كيلو جراما "سكر تمويني مدعم" تم تجميعه لإعادة تعبئته داخل عبوات سكر حر بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر له.

وعثر على المضبوطات داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية بمحافظة القليوبية، وتم ضبط المدير المسئول.