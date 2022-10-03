نشرة أخبار العالم.. اقتحام جديد لبنك لبناني بسبب الودائع.. بريطانيا تلغي قرارًا أثار الجدل.. والكرملين يحدد شرطًا لاستخدام السلاح النووي

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الموضوعات والأخبار التي ركزت على الشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بعد انتقادات واسعة.. بريطانيا تلغي قرار خفض ضريبة الدخل على الأثرياء

تراجعت بريطانيا، اليوم، الإثنين، عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء، بعد 10 أيام فقط على الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير الخزانة كواسي كوارتينج في تغريدة إنه "لن يمضي قدمًا" في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45 بالمئة، مضيفًا أنها باتت مصدرًا "لتشتيت الانتباه".

غضب وانتقادات

يأتي هذا الإعلان في أعقاب غضب واسع النطاق من الخطط، بما في ذلك من أعضاء في البرلمان في حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ليز تراس.

وكانت أقرت بريطانيا خطة تخفيضات ضريبية كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي، والتي كانت ستفيد الأغنياء أكثر بكثير من ملايين الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

جاء ذلك بعد أن أعلنها وزير المالية البريطاني، كواسي كوارتنج، عن مجموعة كبيرة من التخفيضات الضريبية، بما في ذلك إلغاء أعلى سعر يدفعه أصحاب الدخول الأعلى، وتخفيضات في الرسوم المدفوعة على مشتريات المنازل.

وتقدر وزارة الخزانة البريطانية أن التخفيضات ستمحو 45 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) من الإيرادات الحكومية السنوية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وهذا أكبر تخفيض ضريبي منذ نصف قرن، وفقا لمعهد الدراسات المالية.

وأقرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، بأنه كان عليها "أن تعد بشكل أفضل" لخطة التخفيض الضريبي، لافتة إلى أن المملكة المتحدة ستتعرض لكارثة اقتصادية إذا لم تتحرك لوقف تباطؤ النمو.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضافت تراس أن البلاد تمتلك خطة طويلة المدى لإصلاح الاقتصاد البريطاني، موضحة أنه كان ينبغي عليها بذل المزيد من أجل "تمهيد الأرضية" بشكل أفضل لمحاولة تقليل رد فعل السوق، الذي شهد انخفاض الجنيه الإسترليني إلى مستويات قياسية وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي.

تطور جديد في اتفاق الترسيم| استقالة رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي.. ما القصة؟

تقدم رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، أودي أديري، اليوم الإثنين، باستقالته من منصبه، حسبما أفادت وسائل الإعلام العبرية.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية: "استقال أودي أديري، المدير العام السابق لوزارة الطاقة والمفاوض الرئيسي مع لبنان بشأن النزاع حول المياه الاقتصادية في السنوات الأخيرة، الأسبوع الماضي، قبل أيام من تقديم مبعوث الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين اقتراحه النهائي للاتفاق"، حسبما نقلت صحيفة "الجديد" اللبنانية.

وأضافت إنه "استقال لشعوره بالإحباط من تعامل مكتب رئيس الوزراء مع المحادثات حيث دافع رئيس الوزراء يائير لابيد عن الصفقة أمام منتقديها".

وتابعت الصحيفة: "رد أديري إنه شعر بالإحباط من الطريقة التي أجرى بها مستشار الأمن القومي إيال هولاتا المحادثات بعد نقل المسؤولية إلى مكتب رئيس الوزراء".

وقد أشارت وسائل الإعلامية الإسرائيلية إلى أن مصادر في مكتب رئيس الحكومة ذكرت أن أديري ترك منصبه إزاء حقيقة أن من يدير الاتصالات عمليا كان رئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتا".

وأوضحت التقارير، نقلاً عن مصادر، أنّ "أديري اهتم بالطاقة فقط، ولم يعرف الجانب الأمني والسياسي للاتفاق"، الذي تقوم حكومة الاحتلال بدراسته قانونياً، ومناقشة تفاصيله النهائية.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ المحيطين بأديري "يدعون أنه استقال بسبب معارضته للاتفاق المتبلور مع لبنان".

وكان أديري ترأس طاقم المفاوضات للمحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ مطلع العام 2020 وحتى اليوم.

وتسلم لبنان، السبت، الرد الخطي من الوسيط الأميركي آموس هوكستين، بشأن تثبيت حدوده البحريةِ الجنوبية، عبر السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا. ومن المقرر ان يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الاقتراح الأمريكي يوم الخميس.

وخلال الساعات الماضية سادت أجواء التفاؤل الأوساط في لبنان و"إسرائيل" بعد أن تقدمت واشنطن بمقترح إلى لبنان كانت إسرائيل قد رحبت به.

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد موافقة أولية على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال أمام الحكومة، إن المسودة التي اقترحها المبعوث الامريكي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل، معربا عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه.

وقال لابيد، في اجتماع مع أعضاء حكومته: "على مدار عطلة نهاية الأسبوع، تلقت إسرائيل ولبنان مقترح الوسيط الأميركي بشأن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ونحن نناقش التفاصيل الأخيرة، لذلك لا يمكننا القول إننا توصلنا إلى اتفاق"، حسب قوله.

وتابع: "لكننا، ومثلما طالبنا منذ البداية، فإن الاتفاق سيضمن تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية والدبلوماسية، إلى جانب مصالحنا الاقتصادية"، على حد تعبيره.

وأضاف: "على مدى عقد من الزمن، حاولت إسرائيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي سيُعزز أمن المنطقة الشمالية، وسيجري تشغيل حقل كاريش وسينتج الغاز الطبيعي، وسنشهد تدفق الأموال، وسنؤمن على استقلاليتنا على صعيد الطاقة، هذا الاتفاق سيقوي أمن إسرائيل واقتصادها".

العواطف لا تحكمنا .. الكرملين يحدد شرطًا لاستخدام السلاح النووي

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، عن أن استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقًا لبنود العقيدة النووية الروسية.

وحسب "روسيا اليوم"، قال بيسكوف في تصريحات ردًا على سؤال صحفي حول دعوات البعض لاستخدام الأسلحة النووية في العملية الخاصة في أوكرانيا: "إن جميع الأسباب التي تؤدي لاستخدام مثل هذه الأسلحة منصوص عليها في بنود العقيدة النووية الروسية، ولا يمكن أن تكون هناك اعتبارات أخرى لاستخدامها".

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن بيسكوف أوضح أن روسيا تفضل "نهجًا متوازنًا" بشأن استخدام الأسلحة النووية، لافتًا إلى أنه لا يقوم على العاطفة.

جاء ذلك بعدما دعا الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف موسكو في وقت سابق، إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي، كرد على الهزيمة التي منيت بها القوات الروسية في بلدة ليمان المهمة في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وانتقد قديروف انسحاب القوات الروسية من ليمان، قائلا: "في رأيي الشخصي، ينبغي اتخاذ تدابير أكثر صرامة، بل حتى إعلان الأحكام العرفية واستخدام الأسلحة النووية منخفضة القوة في المناطق الحدودية".

العواطف لا تحكم

وردًا على سؤال حول تعليقات قديروف، قال المتحدث باسم الكرملين، إن الزعيم الشيشاني وحليف الرئيس فلاديمير بوتين له الحق في التعبير عن رأيه، لكن النهج العسكري الروسي لا ينبغي أن يكون مدفوعًا بالعواطف.

وقال بيسكوف للصحفيين: “هذه لحظة عاطفية للغاية.. لرؤساء المناطق الداعمة الحق في التعبير عن وجهة نظرهم. ولكن حتى في اللحظات الصعبة، يجب أن تبقى العواطف بعيدة عن أي نوع من التقييم. لذلك نفضل التمسك بالتقييمات المتوازنة والموضوعية”.

وأضاف أن أساس أي استخدام للأسلحة النووية قد تم وضعه في العقيدة النووية الروسية، والتي بموجبها يُسمح باستخدام أسلحة نووية أو أي سلاح دمار شامل آخر، أو إذا كانت الدولة الروسية تواجه تهديدًا وجوديًا من الأسلحة التقليدية.

ولفت بيسكوف: “لا يمكن أن يكون هناك اعتبارات أخرى عندما يتعلق الأمر بهذا”.

كتيبة محاربة عبدة الشيطان.. زعيم الشيشان يرسل أبنائه القصر للقتال في أوكرانيا

أعلن زعيم الشيشان، رمضان قديروف، عن إرسال أبنائه القصر الثلاثة إلى أوكرانيا للقتال في الحرب الدائرة هناك .

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن قديروف حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال على حسابه بتطبيق "تليجرام"، إن أبنائه القصر الثلاثة سيتجهون للقتال في أوكرانيا.

وأوضح قديروف في منشوره: “يجب ألا يتعارض السن الصغير مع تدريب المدافعين عن وطننا الأم”.

وأضاف: "يبلغ عمر أخمات وإيلي وآدم 16 و 15 و 14 عامًا على التوالي. لكن تدريباتهم العسكرية بدأت منذ زمن بعيد، تقريبًا منذ سن مبكرة وأنا لا أمزح لقد حان الوقت لإظهار أنفسهم في معركة حقيقية، وأنا أرحب فقط برغبتهم وسرعان ما سيذهبون إلى خط المواجهة وسيكونون في أكثر الأقسام صعوبة في خط التماس".

كتيبة محاربة عبدة الشيطان

وكان قديروف، أعلن اليوم الاثنين، إرسال كتيبة عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، للمشاركة في القتال الجاري ضد من وصفهم بـ “عبدة الشيطان”.

وقال عبر حسابه على تطبيق "تليجرام": "أرسلنا وحدة أخرى من المقاتلين المدربين إلى أوكرانيا، وهناك تشكيل قتالي آخر يستعد للذهاب إلى هناك في المستقبل القريب".

وأضاف قديروف "عبدة الشيطان دخل عدة مناطق، لكن هذا لا يعني أنهم ينتصرون، لقد حررنا كل هذه المدن والبلدات من قبل، وسنحررها مرة أخرى من النازيين والفاشيين القذرين".

وأكد أن القوة العسكرية الجديدة تهدف إلى ضمان أن يكون خط الهجوم على القوات الأوكرانية كثيفا قدر الإمكان، حتى يتمكن المقاتلون من استبدال بعضهم البعض بالتناوب.

وكان الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف قد دعا موسكو في وقت سابق، إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي، كرد على الهزيمة التي منيت بها القوات الروسية في بلدة ليمان المهمة في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وانتقد قديروف انسحاب القوات الروسية من ليمان، قائلا: "في رأيي الشخصي، ينبغي اتخاذ تدابير أكثر صرامة، بل حتى إعلان الأحكام العرفية واستخدام الأسلحة النووية منخفضة القوة في المناطق الحدودية".

اقتحام جديد لبنك لبناني وحصول مودع على 12 ألف دولار.. شاهد

اقتحم مودع فرع "بلوم بنك" في حارة حريك بلبنان، من أجل استعادة وديعته، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، تمكن المودع من أن يدخل إلى المكاتب الخاصة بالفرع، في حين أن الأبواب الخارجية جرى إقفالها.

وحسب موقع “لبنان 24”، اقتحم المودع الذي يدعى "ز.خواجة" فرع "بلوم بنك" في حارة حريك، وتمكن من تحرير 11750 دولارًا من وديعته فيما تبقى له 750 دولارُا فقط ضمن المصرف.

فيما ذكرت جمعية المودعين اللبنانيين، أن المودع الذي دخل بنك بلوم صباحًا حرر وديعته البالغة ١٢ ألف دولار.

من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن 4 أشخاص اقتحموا بنك "لبنان والمهجر "فرع حارة حريك قبالة حرقوص، وتم تقديم 11 ألف دولار من الوديعة، وغادروا قبل وصول الجيش.

وتنتشر عناصر الجيش حاليًا في المنطقة، لبحث الأمر والإشراف على التحقيق.

واقعة سابقة

وكان عدد من عملاء "بنك لبنان والمهجر" بلوم بنك فرع منطقة السوديكو، اقتحموا في وقت سابق، على اقتحام المصرف، مع بداية ساعات العمل الرسمي صباح الأربعاء، لسحب أموالهم بقوة السلاح.

وحملت المودعة اللبنانية سالي حافظ السلاح واحتجزت رهائن داخل فرع البنك، مهددة بإطلاق النار في حال عدم تمكينها من سحب وديعتها لعلاج شقيقتها المصابة بالسرطان.

وعلى إثرها، تمكنت المودعة من سحب وديعة بقيمة 20 ألف دولار بالقوة من داخل المصرف بحسب ما نشرت جمعية المودعين اللبنانيين.