هيونداي تصدر حزمة تأمين ضد السرقات بـ 170 دولارا أمريكيا

طورت "هيونداي جروب" الكورية نظام حماية ضد السرقات تكلفته 170 دولارًا لأي شخص يمتلك سيارة هيونداي مهما كان طرازها.

أصبحت سيارات كلا من هيونداي وذراعها الأخرى كيا أهدافًا لحملات سرقة ممنهجة ومستمرة وانتشرت على اليوتيوب والتيك توك مقاطع فيديو عديدة توضح كيفية سرقة سيارات هيونداي وكيا تحديدا لأنها غير مؤمنة بشكل كاف وتعتبر السيارات الأسهل في السرقة ، وبالتالي سرعان ما انتشرت هذه المقاطع وأصبحت متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفقًا لمحطة الأخبار المحلية WTMJ ، فإن معدل حوادث السرقات أصبح في ازدياد وسيء للغاية لدرجة أن ما معدله ست سيارات هيونداي تُسرق كل يوم في منطقة ميلووكي بالولايات المتحدة.

توصلت "هيونداي" أخيرًا إلى حل. يتوفر الآن طقم أمان جديد مضاد للسرقة طورته Hyundai بالشراكة مع شركة Compustar. تتضمن المجموعة كلاً من مفتاح قفل جديد وإنذار، أخبرت هيونداي مجلة أوتوموتيف نيوز متاحة لدى جميع تجارها ووكلائها البالغ عددهم 820 في الولايات المتحدة و سيستغرق تركيبها حوالي ساعتين ونصف.

تعمل Hyundai أيضًا على إصلاح برنامج خاص لحل هذه المشكلة من جذورها في السيارات الجديدة.

على الجانب الآخر لم تقدم شركة كيا بعد مجموعة أدوات مضادة للسرقة ولكنها تقدم أقفالًا مجانية لعجلة القيادة للمالكين، تقدم هيونداي أيضًا بعض الأقفال المجانية. سيكون المالكون الذين يرغبون في شراء النظام الجديد قادرين على الحصول عليه عبر الوكلاء بدءا من يوم 1 أكتوبر ، كما تقول هيونداي ، يمكنهم الاتصال بخط مساعدة المستهلك الخاص بهيونداي على الرقم 800-633-5151.