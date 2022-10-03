عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار هيونداي i20 الشبابية 2022 في مصر.. صور

هيونداي i20 موديل
هيونداي i20 موديل 2022

شهدت السيارة هيونداي i20 موديل 2022، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري مع مطلع شهر أكتوبر الجاري،  قدرت بحوالي 15 ألف جنيه، على جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

زيادة جديدة لأسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2023 .. صور

بعد الزيادة الأخيرة.. أحدث أسعار هيونداي كريتا 2022| صور

وفي هذا السياق يقدم موقع"صدى البلد" أحدث اسعار السيارة هيونداي i20 موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الاخيرة.

هيونداي i20 موديل 2022

تمتلك السيارة هيونداي i20 موديل 2022 مظهر خارجي انيق من فئة الهاتشباك، حيث تتمتع مقدمة السيارة بشبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية، مع جنوط رياضية 16 بوصة.

هيونداي i20 موديل 2022

وتحتوي السيارة هيونداي i20 موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها، حساسات ركن، وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ومكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة.

هيونداي i20 موديل 2022

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة هيونداي i20 موديل 2022 عبر ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء، يعمل مع محرك بقوة 99 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بسعة 1400 سي سي رباعي الاسطوانات.

هيونداي i20 موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي i20 موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى هيونداي i20 موديل 2022 بسعر 455 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي i20 موديل 2022 بسعر 475 ألف بدلاً من 460  ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي i20 موديل 2022 بسعر 490 ألف جنيه بدلاً من 475  ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي i20 موديل 2022 بسعر 500 ألف جنيه بدلاً من 485 ألف جنيه.

هيونداي I20 اسعار السيارة هيونداي i20 هيونداي I20 موديل 2022 احدث اسعار السيارة هيونداي i20

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أن وصل سعر الـ50 قرشا إلى 100 ألف جنيه.. هنا تُباع وتشترى العملات القديمة

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارين بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

ارتفاع السجائر من جديد.. اعرف آخر الأسعار في الأكشاك والمحلات

شديد الحرارة.. مفاجأة في حالة الطقس الإثنين 3-10-2022 وتحذير من هذه الظواهر

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

ترشيحاتنا

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : تخلص من التوتر

 حقيقة خلاف شيكابالا مع "فيريرا" في الزمالك..تفاصيل

بيراميدز يحسم الأمر ويكشف حقيقة عرض ليفربول لضم إبراهيم عادل

برج العذراء يودع العزوبية.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

مصطفي كامل: ويجز لم يقنعني.. ونقابة الموسيقين بها فساد وتعرضت لتهديدات..فيديو

هل الشيطان يعيش في الحمام ويسكنه ليلا؟.. انتبه فله مكان آخر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان أخضر.. نورهان منصور تتألق في أحدث إطلالة

عنده دلع ودلال ماشوفتوش من حد.. لماذا اعتذرت لينا شاماميان عن تصريحاتها حول الرجل المصري؟

كنز الخضروات.. القرنبيط يحميك من أمراض خطيرة|تعرف عليها

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ