بعد الزيادة الجديدة.. أسعار هيونداي i20 الشبابية 2022 في مصر.. صور

شهدت السيارة هيونداي i20 موديل 2022، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري مع مطلع شهر أكتوبر الجاري، قدرت بحوالي 15 ألف جنيه، على جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

وفي هذا السياق يقدم موقع"صدى البلد" أحدث اسعار السيارة هيونداي i20 موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الاخيرة.

هيونداي i20 موديل 2022

تمتلك السيارة هيونداي i20 موديل 2022 مظهر خارجي انيق من فئة الهاتشباك، حيث تتمتع مقدمة السيارة بشبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية، مع جنوط رياضية 16 بوصة.

هيونداي i20 موديل 2022

وتحتوي السيارة هيونداي i20 موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها، حساسات ركن، وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ومكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة.

هيونداي i20 موديل 2022

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة هيونداي i20 موديل 2022 عبر ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء، يعمل مع محرك بقوة 99 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بسعة 1400 سي سي رباعي الاسطوانات.

هيونداي i20 موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي i20 موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى هيونداي i20 موديل 2022 بسعر 455 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي i20 موديل 2022 بسعر 475 ألف بدلاً من 460 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي i20 موديل 2022 بسعر 490 ألف جنيه بدلاً من 475 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي i20 موديل 2022 بسعر 500 ألف جنيه بدلاً من 485 ألف جنيه.