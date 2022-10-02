زيادة جديدة لأسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2023 .. صور

ارتفعت من جديد اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة الشهيرة من فئة سيارات السيدان، وقدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 5 الاف جنيه و 25 الف جنيه.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بعد الزيادة الجديدة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

تضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 حزمة من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة ومنها، فرامل ABS و EBD، ونظام الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى حساسات ركن، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، ومثبت للسرعة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وحصلت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 على مكيف للهواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، بالاضاف إلى تجهيزات اخرى ومنها عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 7 بوصة، وفتحة سقف كهربائية.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتتمتع السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، بعزم دوران 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصانا، 4 سلندر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023

الفئة الاولى هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 343 ألف جنيه بدلاً من 338 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 353 ألف جنيه بدلاً من 348 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 363 ألف جنيه بدلاً من 358 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 383 ألف جنيه بدلاً من 378 ألف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 378 ألف جنيه بدلاً من 353 ألف جنيه.