شاهد.. حلاق يعذب طفلا باستخدام "سلك مكوى" بسبب 10 جنيهات| صور

شهدت منطقة السبع بنات في المحلة الكبرى بـ الغربية، واقعة تعدي فيها صاحب صالون حلاقة علي طفل والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلك كهرباء مكواة أثناء عمله برفقته، الأمر الذي تسبب في إصابته بجروح قطعية وسطحية في أماكن متفرقة من جسده.



ووجهت جهات التحقيق، اتهاما مباشرا من أفراد أسرة الطفل "أحمد محمد الشيوى" البالغ من العمر 14 سنة ضد الحلاق بالاعتداء عليه وتعذيبه عن طريق ضربه مبرحا باستخدام سلك مكوى، وركله بالقدم حتى أصيب بثقب فى الأذن، وكدمات وجروح عديدة.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغا من "محمد الشيوى" يعمل نجار يتهم فيه "احمد . م . ال " يعمل حلاق فى الاربعينات من عمره بمنطقة السبع بنات، بتعذيب ابنه "أحمد" ١٤ سنة وضربه باستخدام سلك مكوى أثناء عمل نجله عنده، ما أدى إلى حدوث إصابات بالغة .

وكثف ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من جهودها لضبط المتهم، والتأكد من صحة الاتهامات، كما تم عرض المجنى عليه على الطب الشرعى لاستخراج تقرير طبي بحالته الصحية.



وأفاد ولى أمر الطفل، أن المتهم ويدعى "احمد . م . ال" في بلاغه أن جاره طلب منه أن يعمل نجله خلال الإجازة الصيفية فى محل الحلاقة الخاص به، وائتمنه على ذلك كونه "عشرة عمر" إلا أنه فوجىء يوم الخميس الماضى، عقب عودته من العمل بوجود آثار تعذيب على جسد نجله "أحمد" فى القدم والظهر والوجه، وانهياره فى البكاء.

وكشف الأب أنه عندما سأل نجله، روى له أن المتهم أعتدى عليه بالضرب المبرح، قائلا: " الاسطى قفل الباب وفضل يضرب فيا بسلك مكوى على جسمى كله وعلى وشى وراسى وضربنى برجله على ضهرى وبطنى لمدة ٣ ساعات متواصلة، وفضلت اتحايل عليه انه يسبنى مكنش راضى لحد ما دخل زبون وانقذنى من ايده وكنت هموت منه، كل دا عشان أخدت ١٠ جنيه وهى فلوسي من العلبة".

كما لفت أنه حاول الوصول للمتهم لكنه هرب، وتقدم ببلاغ فى قسم ثان المحلة، وتم أعداد تقرير طبي الذى أكد على وجود ثقب فى الأذن اليسرى وتجمعات دموية فى الوجه مع سحجات وكدمات وجروح مختلفة بانحاء الجسد، مطالبا بعود حق نجله من المتهم .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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