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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بـ “ مخدة سرير”.. مصير المتهمة بـ قتل طفلها الرضيع فى الغربية

حبس سيدة
حبس سيدة

تلقت مديرية أمن الغربية،  إخطارايفيد بورود بلاغ من مستشفى أبيار المركزي، بوصول طفل رضيع، يبلغ من العمر 8 أشهر، جثة هامدة.

 

سقوبإجراء التحريات ، تبين قيام سيدة بقتل طفلها الرضيع، باستخدام "مخدة"؛ لكتم أنفاسه بهدف التخلص منه، بسبب خلافات زوجية.

 

و أصدر رئيس  نيابة مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، قرارًا بحبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

 

العقوبة وفقا للقانون 

 

نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .

الغربية مستشفى أبيار المركزي طفل رضيع جثة

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