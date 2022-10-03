حادث مروع في تاني يوم دراسة.. كيف ماتت طالبة العجوزة؟

وفاة طالبة العجوزة .. قصة جديدة شهدها اليوم الثاني من العام الدراسي الجديد الذي انطلق أمس الأحد، لكنه لم يمر بسلام على المصريين بعد وفاة تلميذة بإحدى مدارس العجوزة في واقعة غير متوقعة داخل المدرسة .

تفاصيل وفاة طالبة العجوزة

التلميذة المتوفية تدعى منة تامر فراج عمرها 8 سنوات، وهي في الصف الثاني الإبتدائي، ملتحقة بمدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية .

وخلال اليوم الدراسي ، طلب المدرس من التلميذة منة الخروج من الفصل وحضور والدتها لتأخذها من المدرسة ، لكن الطفلة لم تنتظر وقررت الخروج فلاحقها المدرس، وأثناء تلك الملاحقات سقطت التلميذة من الطابق الثالث للمدرسة، وأصيبت بإصابات عديدة وتم نقلها إلى المستشفى لكنها توفيت عقب وصولها بسبب تلك الإصابات والسقطة القوية.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، فتبين من الفحص المبدئي قيام الطالبة بمغافلة مدرس الفصل عقب مطالبتها بحضور والدتها لأخذها من المدرسة وتسلقها سور الدور الثالث وسقوطها.

تجمع الأهالي أمام المدرسة

قرار ضد مدير المدرسة

وأكمل البيان: وعلى ضوء ذلك قرر محافظ الجيزة إيقاف كل من مدير المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل لمدة ثلاث شهور مع إحالة الواقعة للنيابة العامة والإدارية لاتخاذ شئونها.

وتابع البيان: تأسف محافظة الجيزة أشد الأسف عن حدوث الواقعة، ونتقدم بخالص العزاء لأسرة الطالبة المتوافاة، وأن المحافظ وجه بتقديم كافة أوجه الدعم لأسرتها.​

وتحفظت قوة من قسم شرطة العجوزة على المدرس لاستجوابه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.