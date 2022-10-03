استجابة لـ عزة مصطفى..الرئيس السيسي يوجه بعلاج أسرة تعاني من مشاكل صحية..فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد حالة سيدة وزوجها يعانيان من مشاكل صحية بمحافظة القليوبية.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن "السيدة تعاني من مياه على القلب، وربو، وحساسية، وجزء من الرئة مريض جدا، وقال لها الأطباء إنها تحتاج لمنظار بشكل سريع لتشخيص الحالة".

وأضاف "السيدة تعاني من مجموعة من الأمراض، والمنظار يكلف 10 آلاف جنيه، وهو مبلغ غير متوفر معها، وزوجها مريض يعاني من مشاكل في القلب".

وأشارت إلى "ابنة السيدة التي كانت تساعدهم، جالها التهاب في جدار المعدة، ولا تتمكن حاليا من مساعدتهم".

وقالت السيدة "أنا مريضة قلب من 9 سنوات، وتعبت واحتاج دعامة للكلى"، مناشدة "أحتاج علاجا ولا أستطيع شراءه، لأن ظروفي صعبة، ولا يمكن صرف العلاج على نفقة الدولة، وزوجي مريض ولا يستطيع العمل".

وتابعت "محتاج أعمل العملية، وأحتاج أي مكان أقعد فيه لأني أقيم في الدور السابع وممنوعة من صعود السلم".

استجابة الرئيس السيسي

وأعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس السيسي، لعلاج السيدة وزوجها وابنتها، معقبة "ربنا يعزك يا سيادة الرئيس، ويراضيك لأنك بتسمع الناس وتراضيهم، ولا تتأخر عن الناس".

وأعربت السيدة عن سعادتها باستجابة الرئيس السيسي لعلاجها هي وأسرتها، معلقة "أنا بحبك يا ريس ربنا يخليك لينا، ويخليك لمصر ويبعد عنك كل شر".