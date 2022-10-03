إلغاء الدراسة وإغلاق الموانئ.. إعصار أورلين يضرب المكسيك

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم الاثنين، إن إعصار أورلين ضرب الساحل الغربي للمكسيك.

وتبلغ أقصى سرعة للرياح 120 كم / ساعة، وهو ما يتوافق مع الفئة الأولى من الأعاصير على مقياس Saffir-Simpson.

وضرب "أورلين" ساحل المكسيك في منطقة مدينة مازاتلان السياحية الشهيرة، حيث تم إلغاء الدراسة في المدارس، وأغلقت الموانئ وتم إنشاء نقاط لإيواء الضحايا بشكل مؤقت.

وحتى الان، لم ترد انباء عن وقوع اضرار او اصابات.

ومن المتوقع أن يجلب أورلين أمطارا غزيرة في عدة مناطق بجنوب غرب المكسيك وهو وضع سيستمر حتى غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن ينتقل “أورلين” إلى الشمال الشرقي ويضعف تدريجيًا ليصبح عاصفة استوائية.

وفي وقت سابق، قال المركز الوطني للأعاصير، إن الإعصار أورلين اتجه صوب الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك كعاصفة عاتية من الفئة الثالثة ومن المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة حتى مع توقع ضعفه في الأيام المقبلة.

وقال: "ولكن رغم توقع ضعفه خلال اليوم التالي أو نحو ذلك تقول التنبؤات أن أورلين سيكون إعصارا قويا عندما يمر بالقرب من جزيرة إيسلاس مارياس أو فوقها وسيظل إعصارا عندما يصل إلى جنوب غرب المكسيك".

وأضاف أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى فيضانات شديدة فضلا عن انهيارات أرضية محتملة في مناطق وعرة.

وحثت السلطات السكان المحليين على اتخاذ أقصى قدر من الاحتياطات مع اقتراب الإعصار وقالت إن هناك 937 مأوى مؤقتا مفتوح إذا لزم الأمر.