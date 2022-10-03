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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار أورلين يهدد المكسيك بفيضانات قوية وانهيارات أرضية

أرشيفية
أرشيفية

قال المركز الوطني للأعاصير، إن الإعصار أورلين اتجه صوب الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك كعاصفة عاتية من الفئة الثالثة ومن المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة حتى مع توقع ضعفه في الأيام المقبلة.

وأضاف المركز ومقره ميامي في أحدث تحذير عام له إن من المتوقع أن يصل أورلين، الذي يثير رياحا تقترب أقصى سرعة لها من 185 كيلومترا في الساعة، إلى ساحل البر الرئيسي للمكسيك اليوم الاثنين، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقال "ولكن رغم توقع ضعفه خلال اليوم التالي أو نحو ذلك تقول التنبؤات أن أورلين سيكون إعصارا قويا عندما يمر بالقرب من جزيرة إيسلاس مارياس أو فوقها وسيظل إعصارا عندما يصل إلى جنوب غرب المكسيك".

وأضاف أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى فيضانات شديدة فضلا عن انهيارات أرضية محتملة في مناطق وعرة.

وحثت السلطات السكان المحليين على اتخاذ أقصى قدر من الاحتياطات مع اقتراب الإعصار وقالت إن هناك 937 مأوى مؤقتا مفتوح إذا لزم الأمر.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية المكسيكية على تويتر إغلاق الموانئ في ناياريت وخاليسكو وكوليما.

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