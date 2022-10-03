البرلمان العربي يعقد أولى جلسات دور الانعقاد الثالث.. غدا

يعقد البرلمان العربي، أولى جلساته من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث غدا، وستقام بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الذي تم انتخابه مؤخرا لدورة ثانية.

وتناقش الجلسة، عددا من الموضوعات والبنود التي رفعتها اللجان الأربع للبرلمان العربي خلال اجتماعهم لإقرارها، ومنها مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2021، إلى جانب إعداد استراتيجية عربية حول "سبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية".

كما تناقش الجلسة، عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ، هذا إلى جانب تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2021 وخارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال بحلول عام 2026 إلى جانب عدد من القوانين الاسترشادية منها قانون لحماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني في الدول العربية.

كما سيتم خلال الجلسة مناقشة تأثير الأزمات الدولية على الأمن الغذائي في العالم العربي، إلى جانب مشروع القانون الاسترشادي لحماية اللغة العربية ومشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة إلى جانب تقرير فعاليات إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي تحت شعار "البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي يومي 1-2 يونيو 2022 بالمنامة بمملكة البحرين.