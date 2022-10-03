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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن وجود انخفاض في درجات الحرارة بدءا من غد الثلاثاء.

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وأضاف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر الجديدة" الذي يبث على قناة “ETC”، مساء اليوم الاثنين، أن البلاد ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابع أن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بدأ من اليوم، متوقعاً وجود انخفاض في درجات الحرارة حتى  نهاية الأسبوع.

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس الغد الأرصاد

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