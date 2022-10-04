سالي عبدالسلام عن زواجها: لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق| شاهد

تصدرت المذيعة سالي عبد السلام، مؤشر البحث جوجل ، وذلك بسبب حفل زفافها الذي شهد حضور العديد من النجوم والفنانين والمشاهير.

وأطلت سالي عبد السلام ، خلال حفل زفافها بلوكات مختلفة ومميزة كشفت عن جمالها وأناقتها.

وقامت سالي عبد السلام، بنشر منشور جديد اليوم من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت من خلاله.

‎الحمدلله الذى تتم بنعمته بالصالحات

‎ماشاء الله اللهم بارك

لما يتقالى مصر كلها فرحنالك ده رزق

لما الناس دى كلها اللى بحبها تيجى ده رزق

كل واحد عمل شغله بحب فى الفرح ده رزق..

ان يتقالى قفلتى الجيزة كلها ومفيش مكان فى باركينج الاوتيل الناس بتركن برا صف تالت عشان تجيلكوا ده رزق واحنا اسفين

‎طول عمرى كان نفسى اتجوز ظابط محترم و طيب و بيخدم الناس لله

ربنا رزقنى بظابط مهندس ..مقدم/مؤمن الباز

ابن عمدة الشرقية الحاج سالم حبيبى الله يسعده

صبرنا انا ومؤمن ٣٦ سنة وهو صبر ٤ ايام اكتر

هو اكبر ب ٤ ايام

كل المعلومات اللى الاخوة الصحفيين كتبوها مش صح..لا رجل اعمال ولا خريج الAUC

الحمدلله حمداً كثيراً

وبرضه محدش هيصدق عرفنا بعض ازاى!!!!

يا طيب يا جدع يا محترم يا خدوم يا ابن الحلال…بحبك فى الله يا طيب

ربنا يرزق الكل يا رب ..ادعولنا محتاجين دعوات كتير اوى ..

جبرنا بخاطر الكل يا رب ..اجبر بخاطرنا ❤️