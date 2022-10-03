مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق من خلال منشوره، على تصريحات هبة قطب التي قالت بها: “ الراجل المصري ميبقاش لطيف ودمه خفيف إلا في حالة واحدة” .

وجاء تعليق دكتور جمال شعبان بعد ذلك ، وقال “ لا يجوز التعميم يا بروف ، وياريت تخليك في تخصصك اللي هو الطب الشرعي وعلاج السموم مش نشر السموم” .

وآثار تعليق الدكتور جمال شعبان حالة من الجدل ، والحديث الكثير والتعليقات المختلفة بين الأشخاص بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الدهشة من حقيقة تخصص الدكتوره هبة قطب وهو “ الطب الشرعي وعلاج السموم” وليس العلاقات الزوجية على الرغم من أنها تقوم بالكثير من التصريحات والنصائح المختلفة والمميزة حول العلاقة الزوجية والمنشطات وآثارها الضارة على الرجال .