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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

هبة قطب
هبة قطب

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

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بعد هجوم جمال شعبان.. 5 تصريحات أثارت الجدل لـ هبة قطب

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خليكي في تخصصك.. جمال شعبان يهاجم هبة قطب بسبب هذا التصريح

 

وعلق من خلال منشوره، على تصريحات هبة قطب التي قالت بها: “ الراجل المصري ميبقاش لطيف ودمه خفيف إلا في حالة واحدة” .

وجاء تعليق دكتور جمال شعبان بعد ذلك ، وقال “ لا يجوز التعميم يا بروف ، وياريت تخليك في تخصصك اللي هو الطب الشرعي وعلاج السموم مش نشر السموم” .

وآثار تعليق الدكتور جمال شعبان حالة من الجدل ، والحديث الكثير والتعليقات المختلفة بين الأشخاص بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الدهشة من حقيقة تخصص الدكتوره هبة قطب وهو “ الطب الشرعي وعلاج السموم” وليس العلاقات الزوجية على الرغم من أنها تقوم بالكثير من التصريحات والنصائح المختلفة والمميزة حول العلاقة الزوجية والمنشطات وآثارها الضارة على الرجال .

هبة قطب جمال شعبان تخصص هبة قطب نصائح هبة قطب إتمام العلاقة الزوجية

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