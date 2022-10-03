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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تناقش رسالة دكتوراه بجامعة حلوان

مستشار شيخ الأزهر
مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تناقش رسالة دكتوراه

ناقشت اليوم الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين رسالة دكتوراه، مقدمة من الباحثة إيناس أحمد عمر عبدالعزيز، والتي كانت تحت عنوان( فاعلية برنامج قائم على نظرية الانغماس اللغوي في تنمية المهارات اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها)" المستوى المتوسط".


وعقدت المناقشة اليوم بقاعة المناقشات بكلية التربية بجامعة حلوان.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأساتذة:
أ.د شاكر عبدالعظيم قناوي أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية- جامعة حلوان( مناقشًا ورئيسًا)، وأ.د نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، ورئيس مركز تطوير الوافدين(مناقشًا)، وأ.د جيهان السيد عمارة أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية-جامعة حلوان ( مشرفًا)، وأ.د هدى محمد الهلالي أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية- جامعة حلوان ( مشرفًا).


وفي نهاية المناقشة قررت اللجنة منح الباحثة درجة الدكتوراه، منتمين لها دوام التفوق العلمي والنجاح.

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