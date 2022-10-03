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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. فجر السعيد تعتزل السياسة بعد خسارة الانتخابات

فجر السعيد
فجر السعيد

أعلنت الإعلامية والكاتبة الكويتية، فجر السعيد، اليوم الإثنين، اعتزالها الحياة السياسية عقب خسارتها في انتخابات مجلس الأمة التي أقيمت الخميس الماضي.

وخاضت السعيد الانتخابات البرلمانية في الدائرة الثالثة التي تنافس فيها 47 مرشحا بينهم 8 نساء، على المقاعد العشرة المخصصة لدائرتهم في البرلمان المكوَن من 50 عضوا.

وقالت السعيد في تغريدة علي ”تويتر“: ”حاليا، جار مسح ذاكرة 16 سنه في خدمة الوطن، أصبت واخطأت ولم أتعامل مع دوله ولا سفارة أجنبية“.

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وأضافت: ”لا عودة إلى السياسة.. بعد انتهاء الفرمتة سأكتب أن هذا يوم ميلادي الجديد“.

وبعد هذه التغريدة ظهر الحساب فارغا لا يحتوي أي منشورات.

الكويت فجر السعيد الحياة السياسية مجلس الأمة اخبار الكويت

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