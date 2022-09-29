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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ننشر النتائج الأولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

انتخابات الكويت -
انتخابات الكويت - ارشيفي

أفادت صحيفة النهار الكويتية بأن النتائج الأولية للدائرة الأولي في انتخابات مجلس الأمة الكويتي  أمة 2022 تُشير إلى تقدم كل من : عبدالله المضف و حسن جوهر و أسامة الزيد وعيسى الكندري وأحمد لأرى و عادل الدمخي.

كما تشير النتائج الأولية للدائرة الثانية الي تقدم كل من : بدر الملا ومحمد المطير  و عالية الخالد و عبدالوهاب العيسى وخليل الصالح.

بينما افرزت النتائج الأولية للدائرة الثالثة تقدم كل من " أحمد السعدون و مهلهل خالد المضف وعبدالكريم الكندري و مهند طلال الساير و عبدالعزيز الصقعبي.

فيما أشارت النتائج الأولية للدائرة الرابعة الي تقدم كل من" شعيب المويزري و محمد هايف و فايز الجمهور و عبيد المطيري و فواز العدواني.

وفيما يتعلق بالنتائج الأولية للدائرة الخامسة فانها تشير الي احتلال كل من" سعود العصفور و حمدان العازمي و محمد حسين المهان و خالد العتيبي وهاني حسين شمس"  المراكز الاولي حتي الآن 

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