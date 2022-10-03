رغم النفي.. أوكرانيا تنشر صورة لمسيرة إيرانية تستخدمها روسيا |شاهد

نشر المسؤولون الأوكرانيون صورة لمسيرة إيرانية الصنع يزعم أن الجيش الروسي استخدمها بعد أيام فقط من نفي السفير الإيراني في أوكرانيا إرسالها لـ روسيا.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورة لمسيرة ”Qods Mohajer-6” إيرانية الصنع، وهي واحدة من سلسلة من 210 طائرات بدون طيار تم إنتاجها في إيران منذ عام 2018.

وإذا كانت الصورة مشروعة، فإنها تبدو وكأنها تتناقض مع مزاعم الحكومة الإيرانية القائمة منذ فترة طويلة بأنها لم تزود القوات الروسية بطائرات بدون طيار لاستخدامها في أوكرانيا، وهو انتهاك مزعوم دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالفعل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع البلاد في أواخر الشهر الماضي.

وفي خطاب ألقاه في 23 سبتمبر، قال زيلينسكي، إن “قوات بلاده المضادة للطائرات أسقطت أكثر من عشر طائرات مسيرة في منطقة دنيبروبيتروفسك الشرقية وأوديسا وكلها تبدو إيرانية الصنع”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان عقب هجوم بطائرة بدون طيار على مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية في 23 سبتمبر: “تزويد روسيا بالأسلحة لشن حرب ضد أوكرانيا عمل غير ودي يوجه ضربة خطيرة للعلاقات بين أوكرانيا وإيران”.