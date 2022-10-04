عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد يومين من بداية العام الدراسي.. عمرو أديب: يومان سيئان وشيء مؤلم

عمرو اديب
عمرو اديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وفاة الطالبة منة ضحية السقوط من الدور الرابع بمدرسة العجوزة، والطالبة ملك التي توفاها الله أمس، جراء انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية للبنات بكرداسة، أمر مؤلم.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «شيء مؤلم وفاة طالبتين في يومين منذ بداية الدراسة، بسبب حوادث في الفصول، أمس طالبة بمدرسة المعتمدية وفتاة صغيرة اليوم سقطت من الدور الثالث وتوفاها الله».

وتابع: «مش متعودين إن دي تبقى بدايات العام الدراسي، ناس كتير بتقول الزحمة، لكن مش لدرجة الوفاة، أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض، قلوبنا مع الأهالي الذين توفى الله أبناءهم أو أصيبوا جراء تلك الوقائع، هذا بخلاف حوادث أخرى لها علاقة بالمدرسين، يومين سيئين ومحدش فاهم إيه اللي حصل».

ونوه أديب، في الوقت نفسه بأن «التعامل مع عدد كبير من الأطفال داخل العملية التعليمية تحد كبير»، متابعًا: «حادثتان مؤلمتان جدًا، نعزي أهلهم ونأمل أن الأيام المقبلة تنتظم الدراسة ونلتفت للمناهج والتربية والتعليم».

علق شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على واقعة وفاة الطالبة منة، التي توفيت بعد سقوطها من الطابق الثالث بمدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، ومدى صحة وفاتها جراء محاولة هروبها من مطاردة مدرس الفصل لها.


وقال ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"،: لا نستطيع أن نجزم بالتفاصيل الكاملة للواقعة، التحقيقات مستمرة سواء من النيابة العامة أو من جانب الوزارة، وبمجرد الانتهاء من التحقيقات سيتم الإعلان عن التفاصيل.

وأضاف ، أن تسكين طلاب في هذه السن بالأدوار العليا مخالف لتوجيهات الوزارة، مؤكدًا أن وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع محافظ الجيزة قرّرا إيقاف مدير المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق.


وأشار،  إلى أن الوزير تقدم بواجب العزاء إلى أسرة الطالبة منة، وقرر صرف دعم مادي لأسرة الطالبة المتوفاة قدره 100 ألف جنيه، إلى جانب الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب.

وأكد  أن الوزير قد وجّه هيئة الأبنية التعليمية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس والأسوار الموجود بالأدوار العليا في المدارس، بالإضافة إلى عمل زيارات تفتيشية مفاجئة من قبل إدارة المتابعة بالوزارة على المدارس بمختلف المحافظات ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباته.

 

عمرو أديب MBC العام الدراسي الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

الأرصاد توجه رسالة هامة لأسر طلاب المدارس

ترشيحاتنا

إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية بعد جدل طويل

استعدادا لمؤتمر COP27.. لقاءات مكثفة لوزيرالخارجية مع مسئولي الدول الفاعلة بالعمل المناخي

برج الجدي.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 : زواج ثاني

ماذا حدث في العالم يوم مولد النبي ؟ أضاءت الظلمات وتنكست الأصنام

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 : غيرة من هؤلاء

موجز السوشيال ميديا.. البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة.. وهاشتاج الحذاء الذهبي يشعل تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز مواد غذائية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من التين البرشومي

بنصف ملعقة ملح.. طرق منزلية للتخلص من حساسية الأنف

أبرزهم سلمي أبو ضيف.. نجمات تألقن بالريش خلال الأسبوع

مشهد مؤلم ..منة تلحق بـ ملك في الجنة بالسقوط من الدور الثالث بالمدرسة

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ