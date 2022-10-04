بعد يومين من بداية العام الدراسي.. عمرو أديب: يومان سيئان وشيء مؤلم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وفاة الطالبة منة ضحية السقوط من الدور الرابع بمدرسة العجوزة، والطالبة ملك التي توفاها الله أمس، جراء انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية للبنات بكرداسة، أمر مؤلم.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «شيء مؤلم وفاة طالبتين في يومين منذ بداية الدراسة، بسبب حوادث في الفصول، أمس طالبة بمدرسة المعتمدية وفتاة صغيرة اليوم سقطت من الدور الثالث وتوفاها الله».

وتابع: «مش متعودين إن دي تبقى بدايات العام الدراسي، ناس كتير بتقول الزحمة، لكن مش لدرجة الوفاة، أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض، قلوبنا مع الأهالي الذين توفى الله أبناءهم أو أصيبوا جراء تلك الوقائع، هذا بخلاف حوادث أخرى لها علاقة بالمدرسين، يومين سيئين ومحدش فاهم إيه اللي حصل».

ونوه أديب، في الوقت نفسه بأن «التعامل مع عدد كبير من الأطفال داخل العملية التعليمية تحد كبير»، متابعًا: «حادثتان مؤلمتان جدًا، نعزي أهلهم ونأمل أن الأيام المقبلة تنتظم الدراسة ونلتفت للمناهج والتربية والتعليم».

علق شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على واقعة وفاة الطالبة منة، التي توفيت بعد سقوطها من الطابق الثالث بمدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، ومدى صحة وفاتها جراء محاولة هروبها من مطاردة مدرس الفصل لها.



وقال ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"،: لا نستطيع أن نجزم بالتفاصيل الكاملة للواقعة، التحقيقات مستمرة سواء من النيابة العامة أو من جانب الوزارة، وبمجرد الانتهاء من التحقيقات سيتم الإعلان عن التفاصيل.

وأضاف ، أن تسكين طلاب في هذه السن بالأدوار العليا مخالف لتوجيهات الوزارة، مؤكدًا أن وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع محافظ الجيزة قرّرا إيقاف مدير المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق.



وأشار، إلى أن الوزير تقدم بواجب العزاء إلى أسرة الطالبة منة، وقرر صرف دعم مادي لأسرة الطالبة المتوفاة قدره 100 ألف جنيه، إلى جانب الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب.

وأكد أن الوزير قد وجّه هيئة الأبنية التعليمية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس والأسوار الموجود بالأدوار العليا في المدارس، بالإضافة إلى عمل زيارات تفتيشية مفاجئة من قبل إدارة المتابعة بالوزارة على المدارس بمختلف المحافظات ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباته.