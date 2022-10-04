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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين اتحاد مصارف الكويت: مصر سوق اقتصادي استثماري واعد وحكومتها متعاونة

مواني
مواني

قال الدكتور حمد الحساوي، أمين عام اتحاد مصارف الكويت وعضو الوفد المشارك في الاجتماع المصري الكويتي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن لقاء الوفد بالرئيس أسفر عن العديد من التوصيات والتصريحات التي تسهم في دعم الاستثمار، لافتا إلى أن الوفد اطلع على الخطط التى قامت به الحكومة المصرية وناقشنا العديد من الجوانب فيما يتعلق بالمشروعات العقارية والأسمدة والبنوك وغيرها من الأنشطة الاستثمارية التي نتوقع لها التكامل مع المستثمرين الكويتين وخاصة مجال الصناعات الغذائية والدوائية. 



 

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وأوضح « الحساوي » في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر سوق اقتصادي استثماري واعد وتتعاون حكومتها مع المستثمرين العرب بشكل خاص والأجانب بشكل عاما، لافتا إلى أن جهود الحكومة في الحد من الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي بشأن مشكلات المستثمرين ستؤدي لطفرة استثمارية وحل المشكلات بعيدا بالتفاهم بعيدا عن أروقة المحاكم.

وأشار الدكتور حمد الحساوي، إلى أن توجه الدولة لإنشاء وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين برئاسة رئيس الوزراء له نوع من الوساطة بين المستثمرين والدولة، وسيؤدي ذلك لحالة نشاط استمثاري وتحفيز للمستثمرين على العمل في مصر، مؤكدا أن مصر لها مكانة كبيرة وكل الدعم المقدم منها للمستثمرين مشجع على الاستثمار في مصر.
 

طفرة استثمارية وحل المشكلات 


وأكد أمين عام اتحاد مصارف الكويت، أن فكرة الرخصة الذهبية لها تبعات إيجابية حيث أصبح من السهل على المستثمر أن ينهى الإجراءات الترتيبية لأي مشروع في خلال 20 يوما دون التعامل مع عدد كبير من الجهات واستهلاك وقت أكثر، وهي خطوة إيجابية ولها تأثير ملحوظ، لافتا إلى أن المستثمرين دخلوا إلى السوق المصري من خلال بنك الكويت الوطني والبنك الأهلى الكويتي.

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