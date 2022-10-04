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بنصف ملعقة ملح.. طرق منزلية للتخلص من حساسية الأنف

بنص ملعقة ملح.. طرق
بنص ملعقة ملح.. طرق منزلية للتخلّص من حساسية الأنف

 


 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق منزلية للتخلّصمن حساسية الأنف.


 

طرق منزلية للتخلّص من حساسية الأنف ما يلي:-


 

·  المحلول الملحي يحضّر المحلول الملحي بإضافة نصف ملعقة من الملح، ورشة من بيكربونات الصوديوم، إلى كأسين من الماء الدافئ. تسدّإحدى جهتي الأنف ويسحب بالجهة الأخرى بعض المحلول. يخرج المحلول من الأنف بشكل لطيف، وذلك حتّى يتم التخلّص بشكل نهائي منالمخاط الزائد. تكرّر الخطوات السابقة مع الجهة الثانية من الأنف، وللتخلّص السريع والنهائي من المخاط تكرّر هذه الطريقة عدّة مرات فياليوم، وتجدر الإشارة إلى إمكانية استنشاق المحلول، كاستنشاق الوضوء.


 

· بخار يغلى لتر من الماء في وعاء كبير نوع ما، ثمّ يضاف إليه بعض قطرات الزيوت العطرية، مثل النعناع، وزيت الشجرة الشاي، وزيتإكليل الجبة، وزيت الأوكالبتوس. يغمر الرأس في الوعاء المحتوي على الماء المغلي والزيت العطري، وذلك من خلال وضع الرأس على بعدمناسب من البخار، وتغطيته باستخدام منشفة لمدّة تتراوح من خمس إلى عشر دقائق. تكرّر هذه الطريقة بشكل يومي، حت التخلّص بصورةنهائية من الحساسية، فهذه الطريقة فعالة في تخليص الأنف من المادة المخاطية المتراكة في الممرات الأنفية، كما أنّ البخار يساعد علىتخفيف ومقاومة أعراض الحساسية، مثل سيلان الأنف والعطاس، والتهاب الحلق.


 

·الزنجبيل شرب مغلي الزنجبيل يعالج حساسية الأنف، ويحضر من خلال إضافة بعض مسامير القرنفل، وعود صغير من القرفة، وكذلكملعقة كبيرة من مبروش الزنجبيل، إلى كأس من الماء، وتوضع المقادير على النار، وتركها تغلي لمدّة خمس دقائق، وبعد غليها يصفى الماء منالمكوّنات الأخرى ويضاف إليه ملعقة من عصير الليمون، وملعقة أخرى من العسل لتحليته، ومن الأفضل شرب هذا المغلي بصورة يومية حتّىالشفاء التام من الحساسية.


 

·   مضغ جزء من الزنجبيل الطازج، يساعد في التخلّص من حساسية الأنف. إضافة الزنجبيل إلى الطعام كنوع من التوابل، وتجدر الإشارةإلى أن الزنجبيل فعّال في يمتلك خصائص فعالة في محاربة الجراثيم، وكذلك مضادات للالتهابات، كما أنّه يحدّ من الأعراض الناجمة عنالحساسية، مثل سيلان الأنف، وحساسيته وكذلك السعال، كما أنّه يخفف من الصداع.

الزنجبيل حساسية الانف المحلول الملحي بيكربونات الصوديوم

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