رشا جلال: المكملات قد تكون تعويضا عن الغذاء.. فيديو

أكدت دكتورة رشا جلال، مدير ادارة تسجيل الاغذية والمكملات، الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المكملات الغذائية جزء من الغذاء، وتسجيلها سيكون في هيئة سلامة الغذاء.

وقالت رشا جلال، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية "سي بي سي، أن المكملات الغذائية قد تكون تعويضا عن الغذاء، من أجل إمداد الشخص بالفيتاينات والأحماض التي يحتاجها.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وتابع ، مدير ادارة تسجيل الاغذية والمكملات، الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن دول العالم تعمل وفق لمنظمة التجارة الدولية، مؤكدة أن تصدير المكملات الغذائية أسهل من الدواء.



