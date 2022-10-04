هيوصل القاهرة.. الأهلي يتعاقد مع البرازيلي مارسينهو لمدة 3 سنوات | تفاصيل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن تعاقد النادي الأهلي مع البرازيلي كاواساكي مارسينهو لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن اللاعب سيصل القاهرة في أي لحظة.

وكتب فرج عامر “مارسينهو البرازيلي القادم من الدوري الياباني اللاعب النفاثة ، حيفكرنا بـ كينو لاعب بيراميدز ولكن أطول وأقوى وأسرع وأكثر تهديفا، أهلاوي ثلاث سنوات قادمة، ويصل القاهرة في أي لحظة”.

ويذكر أن فرج عامر ، كشف عن تصرف غريب حدث مع النادي الأهلي من فريق كاواساكي اليابانى بخصوص التعاقد مع البرازيلى مارسينهو.

صفقة مارسينهو

وكتب فرج عامر: “كاواساكي مارسينهو النادي الياباني طمع في الأهلي وعايز يزود المقابل المادي بعد ما اتفق مع الأهلي، تصرف غريب لا يليق ولا يتخيله احد من ناد ياباني، الأهلي حيخلص اللاعب لأنه مطلب أساسي لـ كولر”.

وفي سياق متصل، أوضح فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن رؤية المدير الفني للنادي الأهلي حول لاعبين لا غنى عنهم بالفريق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "محمد محمود ومحمود متولي لاعبا الاهلي لاتفريط فيهما سواء بالإعارة أو البيع ، كولر متمسك بهما بشدة مهما كان المقابل".