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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال | الأهلي يتعاقد مع البرازيلي مارسينهو لمدة 3 سنوات .. صلاح محسن يقترب من مغادرة القلعة الحمراء

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

هيوصل القاهرة.. الأهلي يتعاقد مع البرازيلي مارسينهو لمدة 3 سنوات | تفاصيل

 

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن تعاقد النادي الأهلي مع البرازيلي كاواساكي  مارسينهو لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن اللاعب سيصل القاهرة في أي لحظة. 

 

نستعد للي بعدها.. محمد رمضان يستعرض مهارته في كرة القدم| فيديو

 

شارك الفنان محمد رمضان ، جمهوره بـ فيديو له وهو يستعرض مهارته فى كرة القدم ، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

مؤمن زكريا وزوجته مع ابنهما من المدرسة .. شاهد

 

نشرت ريهام الشامي زوجة لاعب كرة القدم مؤمن زكريا، صورة لها مع زوجها و ابنها من المدرسة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ”. 

 

قفل التعليقات ولبس تيشرت منتخب مصر .. صلاح محسن يقترب من مغادرة الأهلي

 

نشر صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، صورتين له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماع انستجرام . 

مصر الأهلى البرازيل محمد رمضان انستجرام منتخب مصر

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