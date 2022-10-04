أخبار السوشيال | الأهلي يتعاقد مع البرازيلي مارسينهو لمدة 3 سنوات .. صلاح محسن يقترب من مغادرة القلعة الحمراء

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن تعاقد النادي الأهلي مع البرازيلي كاواساكي مارسينهو لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن اللاعب سيصل القاهرة في أي لحظة.

شارك الفنان محمد رمضان ، جمهوره بـ فيديو له وهو يستعرض مهارته فى كرة القدم ، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

نشرت ريهام الشامي زوجة لاعب كرة القدم مؤمن زكريا، صورة لها مع زوجها و ابنها من المدرسة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ”.

نشر صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، صورتين له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماع انستجرام .