240 ألف جنيه.. ضبط ربة منزل وزوجها لإستيلائهما على أموال سيدات بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط ربة منزل عشرينية وزوجها؛ لاستيلاءهما من 5 سيدات على مبالغ مالية؛ لتوظيفها في مجال تجارة المواشي والملابس والأجهزة الكهربائية، دائرة المركز في سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا المدعوة "هالة. خ. ي- 27 سنة- ربة منزل- و4 سيدات أخريات".

مفاده تضررهن من كلًا من:" إنتصار. د. ا. م- 29 سنة- ربة منزل، عبد الحميد. م. م- 33 سنة- حصل على دبلوم صناعي- ويقيمان بذات الناحية"؛ لاستيلاءهما على مبالغ مالية بلغت جملتها 240 ألف جنيهًا؛ لتوظيفها في مجال تجارة المواشي والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية.

وذلك مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اقرا بأرتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.