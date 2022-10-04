عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

240 ألف جنيه.. ضبط ربة منزل وزوجها لإستيلائهما على أموال سيدات بسوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط ربة منزل عشرينية وزوجها؛ لاستيلاءهما من 5 سيدات على مبالغ مالية؛ لتوظيفها في مجال تجارة المواشي والملابس والأجهزة الكهربائية، دائرة المركز في سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا المدعوة "هالة. خ. ي- 27 سنة- ربة منزل- و4 سيدات أخريات".

السجن 10 سنوات لقاتل طفله في سوهاج.. والحبس عام لإحرازه حشيش

حشيش وأسلحة وذخائر.. القبض على تشكيل عصابي عائلي في سوهاج

مفاده تضررهن من كلًا من:" إنتصار. د. ا. م- 29 سنة- ربة منزل، عبد الحميد. م. م- 33 سنة- حصل على دبلوم صناعي- ويقيمان بذات الناحية"؛ لاستيلاءهما على مبالغ مالية بلغت جملتها 240 ألف جنيهًا؛ لتوظيفها في مجال تجارة المواشي والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية.

وذلك مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اقرا بأرتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج المواشي مستريحة سوهاج الأجهزة الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

موضوعات متعلقة

قابل ربه وهو شغال.. مأساة عامل سقط من الطابق الثالث في سوهاج

ترشيحاتنا

رئيس كوريا الجنوبية يحذر الشمال من رد حاسم.. واليابان تدعو مواطنيها للاختباء

أمطار ورياح.. انخفاض في درجات الحرارة الثلاثاء 4-10-2022

منتصف الليل.. سماء القاهرة على موعد مع اقتران القمر بلؤلؤة المجموعة الشمسية

سيناتور: أمريكا في حالة حرب وبايدن لا يريد الاعتراف

وفاة القاضي الأمريكي المخضرم لورانس سيلبرمان صاحب أشهر حكمين بتاريخ الولايات المتحدة

جلسة وكيل صلاح محسن مع مسؤول في الزمالك تثير ذعر الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

سالي عبدالسلام عن زواجها: لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق| شاهد

ثعبان يقتحم مباراة بالهند ويروع اللاعبين.. فيديو

بعد حفل زفافها.. شاهد إطلالات ابنة أحمد صيام

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ