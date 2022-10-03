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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 10 سنوات لقاتل طفله في سوهاج.. والحبس عام لإحرازه حشيش

صدى البلد

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد علي بكر، بالسجن 10 سنوات لعامل في منتصف الثلاثينات من العُمر؛ لإدانته بقتل طفله، وبالحبس عامًا واحدًا لإحرازه مادة الحشيش المُخدرة، بدائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022، بدائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور المركز، يفيد بورود بلاغًا بمقتل طفل في منتصف العقد الاول من العمر؛ إثر إصابته بالرأس.

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وكشفت التحريات أن وراء الواقعة والد الطفل؛ حيث انهال عليه بالضرب على رأسه؛ ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وضبط بحوزته قطع من مادة الحشيش المُخدر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.

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