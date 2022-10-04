ماذا يحدث للجسم عند عدم تناول السكر نهائيا

يعتبر السكر المضاف مصدرًا للسعرات الحرارية الفارغة ، ولا يقدم مساهمة غذائية قليلة أو معدومة. بشكل منفصل ، الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، وهي المسؤولة عن السمنة والأمراض المرتبطة بها.

وبحسب ما نشره موقع هيلثي فإن أخصائية التغذية الحائزة على جوائز لوفنيت باترتقول إنه عندما يتعلق الأمر بالصحة ، فإن السكر يعمل مثل السم الحلو كثير من الناس يستهلكون كميات زائدة منه دون الانتباه. على الرغم من وجود السكر أيضًا في الفواكه والخضروات ، إلا أنه لا يؤثر سلبًا على صحتك نظرًا لكونه طبيعيًا. تبدأ المشكلة عندما تضيف أكثر من كمية السكر الموصى بها بشكل منفصل في الأطعمة والمشروبات. حسنًا ، التوقف عن تناول السكر مهمة صعبة ، لكن يمكن القيام بها ، ولها فوائد عديدة.



يحسن صحة القناة الهضمية



السكر يعزز الالتهابات في القناة الهضمية. كما أنه يضر بالميكروبيوم ، مما يعني نقص البكتيريا الجيدة وزيادة البكتيريا المسببة للأمراض. في مثل هذه الحالة ، فإن تناول السكر بكميات صغيرة يحافظ على صحة الأمعاء.

يرتفع مستوى الطاقة

تسبب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم. بسبب ذلك تبدأ في الشعور بالحيوية في بضع دقائق. لكن هذه التجربة فقط لفترة قصيرة جدًا. نتيجة لهذا ، هناك المزيد من التعب في الجسم.

يحافظ على مناعة معززة

الالتهاب المزمن المرتبط بارتفاع استهلاك السكر يخفف من استجابتك المناعية ، مما يجعلك أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا على مدار العام.

يحافظ على نضارة البشرة



عند اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة والسكر ، تظهر آثار الشيخوخة على الجلد. في مثل هذه الحالة ، إذا كنت تريد أن تبدو شابًا لفترة طويلة ، فابدأ في التحكم في تناول السكر الزائد.

لا توجد مشكلة التهاب في الجسم

يزيد السكر الزائد من السيتوكينات ، وهي جزيئات التهابية. بسبب هذا الالتهاب يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض . لمنع هذا ، قد يكون من الجيد أن تتخلى عن السكر.

يبقى الكبد بصحة جيدة

يستقلب الكبد السكر بنفس طريقة تناول الكحول ، ويحول الكربوهيدرات الغذائية إلى دهون. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي ، وهي حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في الكبد. كما يمكن أن تكون قاتلة.