شاهد.. صلاة نساء غير متزوجات بفساتين الزفاف داخل كنيسة في غانا

في الوقت الذي تبحث فيه بعض النساء عن جلب الحبيب "وأكل الزبيب"، قررت مجموعة من النساء في غانا البحث عن شريك حياتهن بالتضرع داخل كنيسة مرتديات فساتين الزفاف.

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من النساء في غانا يؤدين مراسم وصلوات بفساتين الزفاف من أجل البحث عن زوج.

شجعت "كاهنة كنيسة" النساء على الفكرة بزعم أن الله سيلبي مطالبهن عند النظر إليهن بفساتين الزفاف يستجدين عريسًا.

أثار المقطع الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فشجع بعضهم الفكرة ووجدها مبتكرة.

انقسام رواد مواقع

إلا أن البعض الآخر رآها استهزاء بقدسية مكان ديني مخصص للعبادة بشعائر محددة ومتبعة، مثل الكنيسة.

كانت الكاهنة تغني الترانيم، وتسأل الله أن يرزق النسوة بالأزواج المناسبين وفقا لتضرعاتهم وصدقهم بها.