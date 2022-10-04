ثروت سويلم: عامر حسين عمله تطوعي.. وصممنا درعا جديدا للدوري.. فيديو



كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي بأسم رابطة الأندية، سبب رحيل عامر حسين عن عمله في رابطة الأندية.

وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، عامر حسين كان لديه رغبة للابتعاد عن رابطة الأندية، لكننا لا نستطيع الاستغناء عنه في تنظيم المسابقة، ولا يتقاضى أجرا من رابطة الأندية نظير خدماته وكان عمله تطوعي، عامر حسين من القلائل الذين يمنحون كرة القدم من جيبه الخاص ولا ينتظر منها الأموال.

تصميم درع جديد للدوري..

وأتم سويلم، سيكون هناك درع جديد للدوري الممتاز وتم تصميمه بالفعل، وكذلك نحاول تغيير شكل كأس مصر، وقد يتم رفع قيمة الجوائز المالية، وقد تصل جائزة بطل الدوري لمليون ونصف جنيه.