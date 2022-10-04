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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف السعودية.. مفاجأت تغير حدود التنافسية في المملكة.. السعوديون ينتظرون الحدث الأضخم.. فرص بملايين الريالات لأكثر من عشرين ألف رياضي

صحف السعودية
صحف السعودية
  •  إطلاق شركة “داون تاون السعودية” ومشاريع ضخمة في 12 مدينة 
  • السعودية تحتضن أول مشروع وطني رياضي في تاريخها 
  • إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة

ذكرت صحيفة "البلاد" السعودية في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، 4 اكتوبر، تحت عنوان ( مكتسبات وطموحات ): انطلاقة جديدة لمدن المملكة على طريق الازدهار المستدام الذي يشهد الوطن معالمه بوتيرة متسارعة، هي بمقاييس تجارب الأمم، تعد (مفاجآت) في التنمية والانجاز الذي يضيف قيمة نوعية كبيرة لمفهوم التقدم ويغير حدود التنافسية التي أجادتها المملكة بقيادتها الرشيدة، حفظها الله، بما يليق ومكانة هذا الوطن على كافة الأصعدة، وهذه هي المعادلة الطموحة لمكتسبات بلادنا في المزيد من الرفعة.


وأضافت : إن تعزيز إمكانات المناطق والمدن وتنافسيتها في بناء مستقبل الوطن وترجمة أهداف رؤيته 2030 الطموحة، هو ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة واللوحة الكلية المشرقة للمملكة، ويتجسد ذلك في إعلان سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ، إطلاق شركة “داون تاون السعودية”، والتي تهدف لإنشاء وتطوير وجهات محلية جاذبة متنوعة ، بإطلاق مشاريعها في 12 مدينة ، وهو هدف حاضر ضمن أهداف صندوق الاستثمارات العامة لدور الشركة وغيرها من مشاريع تسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في المدن ، مما يزيد من جاذبيتها، ويعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لها والرخاء الشامل للوطن الطموح.

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وفي افتتاحيتها بعنوان ( الحدث الأضخم ) ، قالت صحيفة "الرياض"،  في سباق مع الزمن، تعلن الرياض عن نفسها مدينة عالمية، تجتذب إليها الأنظار من كل حدب وصوب، من خلال مناسبات وملتقيات محلية ودولية عدة، تحتضنها بكل الحب والكرم، وتتحول معها العاصمة إلى مركز لاهتمامات المنطقة العربية والعالم.


وأضافت : وتتنوع المناسبات التي تحتضنها الرياض بين مجالات عدة، ليس أولها الاقتصاد والثقافة، وليس آخرها التقنيات والتكنولوجيا، وصولاً إلى القطاع الرياضي، الذي سيكون في صدارة المشهد في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، من خلال استضافة فعاليات دورة الألعاب السعودية الأولى، التي تعد بمثابة أكبر مشروع وطني رياضي، وأحد أهم البرامج والمبادرات الشاملة المنبثقة من رؤية 2030.
 

وأعتبرت أن الاستعدادات المبكرة لاستضافة الدورة تبدو استثنائية في الشكل والمضمون، بهدف الخروج بفعاليات مغايرة عن أي دورات مماثلة، ويدل على هذا التوجه أنها ستقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- وهذا كفيل بأن يجعل من الدورة الأضخم على مستوى الوطن العربي من جانب الأعداد المشاركة، وقيمة الجوائز المعلنة.
 

واستطردت: وتعد استضافة المملكة لهذا الحدث الضخم، تجسيداً واضحاً وجلياً لاهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين، يعكس حرصها المستمر على دعمهم وتمكينهم في مختلف مجالات الرياضة وألعابها المختلفة، وهذا يصب في تحقيق الأهداف العامة التي أعلنت عنها رؤية 2030 بأن تجعل المملكة دولة متقدمة رياضياً، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، وإنما على المستوى الدولي أيضاً، ما يؤهلها للفوز ببطولات دولية مهمة، من خلال التأسيس لجيل متطور من الرياضيين من الجنسين.

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ورأت أن ضخامة الحدث تجسده الأرقام التي لا تعرف الكذب، إذ تتيح دورة الألعاب السعودية الفرصة لأكثر من عشرين ألف رياضي ورياضية، للمشاركة من خلال التصفيات، إلى جانب مشاركة أكثر من ستة آلاف رياضي وألفي مشرف فنّي وإداري، يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، فيما يتنافس المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، بتجاوز مجموعها 200 مليون ريال؛ وحصول الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال.
 

وختمت : كثرة الأحداث الإقليمية التي تشهدها الرياض حالياً، وتحديداً من بعد تجاوز جائحة كورونا، ليس بمعزل عن البرامج والخطط الحكومية التي يعلن عنها ولاة الأمر، للوصول بالرياض إلى قائمة أفضل عشرين مدينة اقتصادية في العالم بحلول 2030، فضلاً عن هدف بأن تكون العاصمة من أفضل مدن العالم جذباً للسكان.

 

وفيما يلي نطالع أبرز العناوين التي تصدرت رئيسيات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، ومنها: 

  • أمير تبوك: إطلاق شركة "داون تاون السعودية" يجسِّد الطموحَ الكبيرَ والنظرةَ المستقبليةَ لسموِّ وليِّ العهد
  • أمير الباحة : "داون تاون السعودية" تعكس اهتمام وطموح ولي العهد ونظرته المستقبلية
  • أمير القصيم: إطلاق ولي العهد لـ "داون تاون السعودية" نقلة نوعيّة لتطوير مناطق المملكة
  • أمير الشمالية : "داون تاون السعودية" أحد ثمار رؤية المملكة 2030
  • أمير الجوف: إعلان "داون تاون السعودية" يؤكد حرص ولي العهد على دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني
  • أمير حائل: إطلاق «داون تاون السعودية» يجسد النظرة الثاقبة لولي العهد
  • نائبِ أمير حائل يرفعُ الشكرَ لسموِّ وليِّ العهد بعد إعلانه إطلاق شركة "داون تاون السعودية"
  • نائب أمير نجران يرفع الشكر لولي العهد بعد إعلانه إطلاق شركة "داون تاون السعودية"
  • شرطة الدمام: القبضُ على (3) سودانيين لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر وتحويلها للخارج بطرق غير مشروعة
  • المملكة والصين توقِّعان مذكرةَ تفاهم في مجال النقل الجوي
  • محافظ الطائف يرفع الشكر لولي العهد لإطلاقه شركة "داون تاون السعودية"
  • أمين الرياض يحضر حفل سفارة ألمانيا لدى المملكة
  • وزير العدل يلتقي سفير سلطنة عمان
  • محافظ «التأمينات الاجتماعية» يستعرضُ رؤية المؤسسة المستقبلية
  • إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة
  • السفير آل جابر يلتقي بسفير ألمانيا لدى اليمن
  • الإرياني: الحوثيون استغلوا الاتفاقات والهدن لحشد الموارد للحرب ونسف فرص السلام
  • ألمانيا: نأخذ تصريحات بوتين بشأن حماية روسيا بكافة الوسائل على محمل الجد
التنمية المستدامة الملك سلمان صندوق النقد الدولى سلطنة عمان محمد بن سلمان صحف السعودية

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