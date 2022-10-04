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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة  المتوقعة اليوم، الثلاثاء 4  - 10 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

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ويتوقع الخبراء أن يسود طقس  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

 

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 العظمى الصغرى:

القاهرة  31 23

الإسكندرية 29  23

الإسماعيلية 32  21

الدقهلية 32  23

الغردقة 35 27

المنيا 33 21

درجات الحرارة برنامج صباح البلد قناة صدي البلد طقس درجات الحرارة المتوقعة

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