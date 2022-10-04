مصنعي السيارات تحذر المواطنين: اشتروا.. الأسعار مش هتنزل وهترتفع تاني

قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن أسعار السيارات لن تقل إلا بنهاية 2023 /2024، موجها نصيحة للمواطنين بسرعة الشراء لمن يستطيع «اللى يقدر يشترى عربية النهارده يشترى.. الأسعار مش هتنزل».

وأضاف «سعد»، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامى عمرو أديب، أن الوضع الذي يراه في المستقبل، يبين أن الأسعار لن تعود كما كانت عليه مرة أخرى، مؤكدا أن الوضع يؤشر إلى أن الأسعار ستزيد.

وأشار الإعلامى عمرو أديب، إلى أن قطاع السيارات يواجه مشكلات كبيرة منذ سنوات، لافتًا إلى أن القطاع ما زال يعاني من مشكلة الشرائح الإلكترونية، والتي تسببت في ضعف الإنتاج.

بعد الزيادات الأخيرة .. أرخص 5 سيارات سيدان " زيرو" في مصر

وشهدت السوق المحلية المصرية للسيارات، زيادات متتالية فى أسعار المركبات نتيجة نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء، بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

ويبحث العديد من الراغبين فى شراء سيارات لتناسب احتياجاتهم اليومية وتكون عائلية فى نفس الوقت، عن سيارات من طراز السيدان، وخلال التقرير التالي سنستعرض أرخص 5 سيارات سيدان " زيرو" داخل السوق المصرية بعد الزيادات الأخيرة.

تستمد السيارة شانجان السفن موديل 2022، قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 حصان، و 145 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سعر شانجان السفن موديل 2022

- الفئة الأولى بسعر 240 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 270,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 290,000 جنيه

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022، محركا رباعي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، وعزم دوران يبلغ 113 نيوتن/متر، ومنظومة دفع نوعين من نواقل الحركة، أولهما ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات للفئة الأولى، بينما حصلت الفئات الأخرى على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء رباعية السرعات.

وتتسارع السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022، من نقطة الثبات 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 12.9 ثانية، وتقدر نسبة الاستهلاك من الوقود بنسبة بلغت 6.2 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سعر سوزوكي ديزاير موديل 2022

- الفئة الأولى بسعر 259,900 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 299,900 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 319,900 جنيه

من المعروف أن السيارة نيسان صنى موديل 2023، تأتى بالسوق المحلية المصرية بمحرك بسعة 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 108 حصان و134 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بنوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال من 5 نقلات، والآخر من 4 سرعات أوتوماتيكية الأداء.

وتتسارع السيارة نيسان صني موديل 2023، من نقطة الثبات 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 12.5 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 180 كم/ساعة، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر عندما تخوض مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.

سعر نيسان صنى موديل 2023

- الفئة الأولى بسعر 261,400 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 282,500 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 301,000 جنيه

- الفئة الرابعة بسعر 312,000 جنيه

تستمد السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، بعزم دوران يبلغ 141 نيوتن/متر، وقوة قدرها 114 حصانا، متصل بناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الأمامي من 7 سرعات أوتوماتيكية، بالإضافة إلى ناقل حركة مانيوال للفئة الأولى.

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 7 لترات لكل 100 كيلومتر، بينما تتمكن شيري أريزو 5 موديل 2023 أن تنطلق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 11.5 ثانية.

سعر شيري أريزو 5 موديل 2023

- الفئة الأولى بسعر 265,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 295,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 310,000 جنيه

زودت السيارة رينو لوجان موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 90 حصانا، وعزم أقصى للدوران 131 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مانيوال من 5 نقلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومترا في الساعة.

كما دعمت السيارة رينو لوجان موديل 2022 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي أيضا، ولكنه يتمكن من إنتاج 110 حصان، و148 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء رباعية السرعات.

سعر رينو لوجان موديل 2022

- الفئة الأولى بسعر 265,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 275,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 285,000 جنيه

- الفئة الرابعة بسعر 295,000 جنيه