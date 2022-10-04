عمرو أديب للمحليات: الرحمة فوق العدل سيبوا الناس تسترزق

عرض الإعلامي عمرو أديب، تقريرًا عن سيارات تحولت لمشروعات تجارية لبيع المشروبات الساخنة كالقهوة والشاي.



وناشد خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر» المحليات التعامل برفق مع أصحاب تلك السيارات، وخاصة أنهم يكسبون رزقهم من الحلال، قائلًا: «الرحمة فوق العدل، المحليات مش محبكاها وماشيين بالعدل جامد يعني، في ناس عاملة البدع ومحدش بيقول لها أنتم فين».

وقال إن مطالبة البعض بجمع أصحاب تلك السيارات في منطقة واحدة، لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع؛ لأن تلك السيارات يجب أن تكون موجودة في أماكن مختلفة على الطريق، مناشدًا تركهم يعملون في تلك الأيام، ثم بحث حل لوجودهم وإصدار تراخيص لهم.

وأضاف: «عارف إنه غلط لكن إحنا في وضع صعب، خلي الناس تسترزق، زبائن تلك السيارات عاوزة تشرب كوب قهوة رخيصة شوية، بلاش تحبكوها على الشباب دي، سبيوهم ياكلوا عيش ولما تفرج يحلها ربنا، مش هما دول اللي بيبوظوا البيئة والمحليات».

واختتم: «هذا الرجل قرر يأكل لقمة عيش حلال، الحكمة في الأزمات مهمة، والتقدير للصح والخطأ مهم، الأيام صعبة وتتطلب عقلًا راجحًا ورشيدًا، لما تصادر السيارة أمل ماتت ومش معانا خلاص».