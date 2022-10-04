تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد منذ أيام باستخدام السلاح النووي لحسم الحرب في أوكرانيا.



وأضاف «أديب» خلال برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض عبر قناة «MBC مصر »، أن الخبراء يتحدثون عن تصنيف الخيارات والقدرات الروسية النووية إلى 3 خيارات.

وأوضح أن الخيار الأول هو القنبلة النووية الكهرومغناطيسية والتي توقف جميع الاتصالات في أوكرانيا والدول المجاورة، والخيار الثاني هو قنبلة نووية تكتيكية تنفجر على ارتفاع بسيط لتقتل بضعة ملايين، فيما يكون السلاح النووي التقليدي هو الخيار الثالث، والذي يجتاح أكثر من دولة.

وتابع «أديب»: «الروس عندهم حاجتين بيسموهم على اسم يوم القيامة، الأول هو قطار القيامة، ويقال إن هذا القطار تحرك بالقرب من الحدود الروسية، ويوم ما يكون في مناورات نووية هذا القطار بيتحرك، لأنه به تجهيزات نووية».

وأكمل: «الحاجة الثانية عندهم غواصة نووية بيسموها غواصة يوم القيامة، تقدر تقعد تحت المياه 120 يوم، والخبراء عندهم شك إن هذا الغواصة كانت السبب في تدمير خط أنابيب نورد ستريم 2، وتحتوي على 6 طوربيدات نووية، وتستطيع ضرب الهدف من على بعد 1000 كيلو، والطوربيد الواحد قادر على عمل تسونامي إشعاعي، والغواصة الخبراء بيقولوا دلوقتي مش عارفين هي راحت فين، مش لاقينها، بيقولوا موجودة في القطب الشمالي».

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