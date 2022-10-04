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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة اليابانية: إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي ينطوي على مخاطر جسيمة

صدى البلد

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو اليوم /الثلاثاء/ إن قوات الدفاع الذاتي في البلاد لم تتخذ إجراءات لتدمير الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم.
وأضاف هيروكازو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن قوات الدفاع الذاتي رصدت وتعقبت الصاروخ منذ إطلاقه حتى هبوطه، مشيرا إلى أنها لا تعتقد أن الصاروخ سيتسبب في حدوث أضرار في الأراضي اليابانية إلا أن عملية إطلاقه تنطوي على مخاطر جسيمة.
وتابع "إن إطلاق صاروخ باليستي يمر فوق اليابان دون سابق إنذار هو عمل إشكالي للغاية، ليس فقط بالنسبة للطائرات والسفن ولكن أيضا لضمان سلامة السكان في المناطق الواقعة ضمن مساره".
ولفت إلى أن الحكومة اليابانية قدمت على الفور احتجاجا شديدا إلى كوريا الشمالية من خلال سفارتها في بكين، موضحا أن الحكومة تتخذ الترتيبات اللازمة وتتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى للنظر في الرد على إطلاق الصاروخ في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الحكومة ستدرس كيفية الرد بطريقة واقعية، قائلا إن الحكومة اليابانية ستحدد استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي دون استبعاد قدرات الهجوم المضاد أو الخيارات الأخرى.
وأكد أن اليابان ستكثف جهودها للتعزيز السريع لقدرتها الدفاعية بشكل جذري، مضيفا أن وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي في حالة استعداد في جميع الأوقات لحماية الأرواح والممتلكات تحت أي ظرف من الظروف.

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