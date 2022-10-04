تجديد تكليف محمد حامد مديرًا لشئون الدعوة والبر بأوقاف الشرقية

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر بمديرية أوقاف الشرقية.



من ناحية أخرى كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهلالي الهلالي عبد الصمد إمام مسجد السيد البدوي بطنطا بأداء خطبة الجمعة القادمة 7 أكتوبر 2022م بعنوان: "هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.