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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القيادات التنفيذية والعاملين بالديوان ينعون والدة محافظ أسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قدمت القيادات التنفيذية لمحافظة أسيوط وعلى رأسها المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط واللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وكافة العاملين بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والعاملين بالمجالس المحلية والقروية ببالغ الحزن والآسى التعازي لـ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته التي توفيت اليوم الثلاثاء داعيين المولى العلى القدير أن يلهمه ويلهم أسرتهم الصبر والسلوان.
 

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كانت محافظة أسيوط قد أعلنت عن وفاة والدة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط داعيين الله ـ عز وجل ـ أن يسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

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