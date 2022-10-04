محافظ أسيوط يشكل لجنة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توجيهاته بتشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم والتفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف على جاهزية المنشآت التعليمية والمدارس وانتظام سير العملية التعليمية ورصد أي قصور أو اهمال داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية وتلافي جميع الملاحظات والسلبيات.

وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات وفرض عقوبات رادعة على المقصرين وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك وتوقيع عقوبات عاجلة على المتسببين في القصور والأهمال بمدرسة المعابدة الابتدائية المشتركة بمركز أبنوب.



جاء ذلك على خلفية رصد شكوى لأحد أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بوجود نقص في المقاعد وبعض الأثاث المدرسي ببعض فصول مدرسة المعابدة الابتدائية المشتركة بمركز أبنوب "بالفترتين الصباحية والمسائية"وتدني مستوى النظافة بهما.



وعلى الفور قام الوزير المحافظ بتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عبد العزيز زنار بتشكيل لجنة عاجلة من المديرية بفحص الشكوى والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة بالتنسيق مع رئيس المركز وتم تشكيل لجنة من إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم وزيارة المدرسة وتم رصد العديد من السلبيات بها منها نقص في أعداد المقاعد والاثاث ببعض الفصول وتدني مستوى النظافة ووجود اهمال وتقاعس من قيادات المدرسة والادارة التعليمية.



كما كلف المحافظ تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب بزارة المدرسة وتفقد سير العمل بها وعمل تقرير عاجل عن الأهمال وتدني مستوى النظافة بها والتدخل العاجل لتوفير ما يلزم من اثاث مدرسي وتم على الفور تزويد المدرسة بالمقاعد اللازمة والأثاث المدرسي الحديث من مخازن مديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى تلافي كافة الملاحظات بالمدرسة.



كما تم توقيع عقوبة العزل من مهام منصبه لمدير مدرسة المعابدة الابتدائية المشتركة وتوقيع 3 أيام جزاء لمدير إدارة أبنوب التعليمية ومدير التعليم الابتدائي بالادارة لتقاعسهم في مهام عملهم والإهمال الشديد الذي أخل بسير العملية التعليمية بالمدرسة مع بدء الدراسة بها.



كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات التربية والتعليم بأسيوط بضرورة المتابعة المستمرة للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد ومراجعة كافة التجهيزات الخاصة بها والاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية بها مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة للنهوض بالعملية التعليمية مع مراعاة تنفيذ الاجراءات والمعايير اللازمة لذلك كـ(التهوية الجيدة للفصول والغرف ، وتطهير خزانات المياه ، ونظافة دورات المياه جميع الحجرات والفصول والمعامل ، ...) وغيرها فضلاً عن تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين بالتأكيد على ترديد النشيد الوطنى يومياً وشرح حصة للطلاب عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وذلك بجميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والدولية وبمختلف المراحل الدراسية وذلك من خلال قرص مدمج عليها صور وفيديوهات وشرح للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ولكافة المشروعات التنموية ويتم توزيعها على كافة المدارس والمنشأت التعليمية بالمحافظة.

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