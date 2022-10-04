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تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم

تراجع الدولار عالميا وانخفاض حاد في أسعار الذهب

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد الإخباري مريم كمال

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري مريم كمال، تغطية إخبارية عن آخر المستجدات في  أسعار الذهب  و الدولار  محليا وعالميا.

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدى البلد، أبرز التأثيرات وأسعار الذهب والدولار خلال تعاملات اليوم.

شاهد الفيديو 

تشهد أسعار الذهب انخفاضا كبيرا داخل الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر شهرة داخل مصر، 1085 جنيها للجرام رغم الارتفاع الذى شهده المعدن الأصفر خلال الشهر الماضي.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد 

و عن أسعار الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ حوالي 1245 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 سجل حوالي 1085 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 18 سجل 930 جنيهاً للجرام.

- سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 723 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 8760 جنيها.

أسعار الدولار 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري، ليسجل  نحو 19.59 جنيها للشراء و 19.66 جنيها للبيع، وذلك في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4-10-2022.

 

اسعار الذهب الدولار المركزى البنك المركزي اسعار الذهب اليوم

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