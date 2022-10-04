يسرا توجه رسالة شكر لكل من قدم العزاء في هشام سليم .. شاهد

وجهت الفنانة يسرا رسالة لكل من قدم لها واجب العزاء في الفنان الراحل هشام سليم، ونشرت بوست عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتبت يسرا :"اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها" أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أفراد أسرتي أشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة فقيدنا "هشام سليم" الحبيب المغفور له بإذن الله تعالى، سواء بالحضور شخصيا أو الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتذاري عن عدم الرد على الجميع.



واضافت يسرا:"عظيم الشكر والامتنان و التقدير و العرفان لكل من وقف إلى جانبنا في هذا الوقت الحزين، تعازيكم وكلماتكم ومشاعركم الصادقة كانت ولا زالت

تصبيراً وجبرا لخاطرنا المكسور، شكر الله سعيكم جميعاً، وتقبل الله دعاءكم،ولا أراكم مكروهاً فيمن تحبون،خالد سليم وحرمه يسرا الله يرحمه ويصبركم حبيبتي ويسعده في الجنه".