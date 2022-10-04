مصر السادسة.. تعرف علي ترتيب الدول العربية الأكثر جذبا للسياح في 2022

احتلت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح، بمعدل 18 مليون زائر منذ بداية عام 2022 حتى الآن.

جاء ذلك وفقا للإحصاء الذي نشرته منظمة السياحة العالمية.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن السياحة تعد أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030، والتي تسير بخطوات نحو المستقبل، إذ أعلنت السعودية وجهات سياحية ذات تنوع جغرافي وتاريخي، مستهدفة رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

وجاء ترتيب الدول العربية، وفقا للقائمة التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية كالتالي:

1. السعودية: 18 مليون سائح

2. الإمارات: 14.8 مليون سائح

3. المغرب: 11 مليون سائح

4. سوريا: 8.5 مليون سائح

5. تونس: 5.7 مليون سائح

6. مصر: 5.2 مليون سائح

7. البحرين: 4.3 مليون سائح

8. الأردن: 3.5 مليون سائح

9. قطر: 2.9 مليون سائح

10. سلطنة عمان: 2.3 مليون سائح