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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام عبد الغفور: تعرضت للتحرش فى طفولتي من رجل فى سن جدى

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

تحل الفنانة  ريهام عبد الغفور ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في برنامجه Abtalks اليوم , تكشف ريهام عبد الغفور حياتها الشخصية لأول وطفولتها ، بجانب الحديث عن أعمالها الفنية.

وكشفت ريهام عبد الغفور من خلال برومو الحلقة عن تعرضها للتحرش الجنسى وهى طفلة وقالت :" اللى ضايقنى إنه كان فى سن جدى وعرفت يعنى إيه شماتة لما مات ". 

ريهام عبد الغفور فى مهرجان القاهرة للدراما 

وأطلت ريهام عبد الغفور،  خلال افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، مرتدية فستان ليكرا باللون الاسود ، ومكشوف الكتفين ليبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام عبد الغفور في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها،  ووضعت أحمر للشفاه باللون الكاشمير الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ريهام عبد الغفور، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

ولم تتكلف ريهام عبد الغفور، بوضع الكثير من الاكسسوارات،  واكتفت بوضع قرط بسيط لاكمال ظهورها. 

مسلسل منعطف خطر

شاركت ريهام عبد الغفور مؤخرا في مسلسل "منعطف خطر" مكون من 15 حلقة ويعرض عبر منصة "شاهد vip" تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط  وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل طوال فترة عرضه، التي تدور حول كشف غموض مقتل الإنفلونسر الشهيرة سلمى الوكيل، حيث تتشابك الاتهامات والألغاز على مدار الحلقات الخمس الأولى، ويحاول والداها (باسم سمرة وريهام عبد الغفور) كشف الجانب الخفي من حياة ابنتهما والذي أدى لمصرعها في النهاية.

أكدت الفنانة   ريهام عبد الغفور  أنها تحبذ تقديم الأدوار التى لا تشبه شخصيتها على الحقيقة على الشاشة لأنها بمثابة تحد لها كممثلة .

وأضافت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة : لا أبدي تحفظات على شكل أو عمر الشخصية التى أقدمها على الشاشة في حالة موافقتي على تقديمها .

وتتابع ريهام عبد الغفور قائلة : شخصياً أفعل أى شيء ليقتنع المشاهد الشخصية التي ألعبها ويصدقها ، وابتعد عن الأشياء التي ستجعل الجمهور لا يصدقني على الشاشة، لذا ففكرة عدم وضع مكياج أو اختيار لون شعر معين إذا احتاجت الشخصية لهما أفعلها دون تردد سواء من ناحية الشكل الخارجي أو الداخلي، فأكون حريصة على أن يصدقني المشاهد من نظرته الأول لي على الشاشة. 

 

 

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