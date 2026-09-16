خالد الجندي: الشريعة تأخذ بالظاهر.. والتنظيمات الإرهابية تأخذ بالباطل وتفتش في النوايا

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية تقوم على الحكم بالظاهر لا بالباطن، مشددًا على أن قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام واقعة خاصة لا يجوز القياس عليها في حياة الناس.

خالد الجندي: الخلط بين الظاهر والباطن كان سببًا في نشأة التنظيمات الإرهابية

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن البعض يظن وجود موازنة بين إنكار المنكر الظاهر والتسليم لما يراه قدرًا خفيًا، مؤكدًا أن هذا الفهم غير صحيح، قائلاً: “ليس لنا إلا الظاهر”.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن إنكار المنكر يكون على ما يظهر فقط، أما النوايا والسرائر فموكولة إلى الله، محذرًا من تبرير الفساد بدعوى التسليم، مؤكدًا أن من يرضى بالمنكر الظاهر بهذا المنطق يُعد عاصيًا.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الخلط بين الظاهر والباطن كان سببًا في نشأة التنظيمات الإرهابية، حيث قام بعض الأشخاص بتنصيب أنفسهم قضاة على الناس، وراحوا يفتشون في القلوب ويحاكمون النوايا ويصدرون أحكام التكفير دون علم بحقائق الأمور.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة واضحة بقوله: “لم أؤمر أن أشق عن بطون الناس ولا أن أنقب في صدورهم”، ما يعني أن الحكم يكون على الظاهر فقط.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن المنهج الصحيح هو إنكار الفعل أو القول الخاطئ دون التعرض لصاحبه، ومناقشة الفكرة لا الشخص، قائلًا: “انظر إلى الكلام ولا تنظر إلى المتكلم، وانظر إلى المكتوب ولا تنظر إلى الكاتب”.

ولفت الشيخ خالد الجندي إلى أن القرآن الكريم أرسى هذا المبدأ في قوله تعالى: “إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا”، أي التحقق من الخبر نفسه، بغض النظر عن قائله، مشيرًا إلى أن صحة الكلام لا تتوقف على مكانة المتكلم.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن القرآن نقل على لسان إبليس قولًا صحيحًا في ذاته حين قال: “فبعزتك”، مؤكدًا أن إبليس أقر بعزة الله، رغم كفره، ما يدل على أن العبرة بصحة القول لا بقائله.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن إبليس كان في الأصل مؤمنًا بالله ثم كفر بعد ذلك، مستشهدًا بقوله تعالى: “إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين”، موضحًا أن هذا لا يمنع أن يرد في كلامه ما هو حق وهو ما ينص عليه القرآن الكريم في العديد من الآيات.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن قصة موسى والخضر تعلم الإنسان التواضع أمام علم الله، لكنها لا تبرر تجاوز الشريعة أو الحكم على البواطن، بل تؤكد الالتزام بالظاهر مع التسليم بأن الغيب لله وحده.