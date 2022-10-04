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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار في القليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، ومحمود محمد بريري، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 5 لشقيقين، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

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تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1136 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة قليوب، والمقيدة برقم 1644 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ب ا"، عامل، وشقيقه "محمود ب ا" عامل مقيمان دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قاما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزلهما بدائرة المركز، حيث تم ضبط حفرة بعمق 8 أمتار وبقطر 2 متر، كما تم ضبط أدوات مستخدمة في الحفر. 


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاملين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، داخل أحد المنازل دائرة مركز شرطة قليوب حيث تم ضبط حفر. بعمق حوالي 8 أمتار وبقطر 2 متر، وكذلك تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر.


وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزلهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

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