برلماني: 6 أكتوبر أعظم انتصار في التاريخ الحديث

هنأ النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لحرب 6 أكتوبر المجيدة.

وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم، أن الجيش المصري في حرب أكتوبر قهر العدو الإسرائيلي بالهزيمة في ملحمة بطولية سجلها التاريخ باعتبارها حرب التحرير والكرامة، وحرب البطولة والفداء، التي حققت خلالها القوات المسلحة أعظم انتصار لمصر فى التاريخ الحديث، واستردت فيها بقعة غالية من تراب هذا الوطن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلي أن أبناء الجيش المصري العظيم دائما وأبدا وعلى مر العصور يقدمون التضحيات من أجل الحفاظ على أمن وأرض الوطن، ولا يزال أبطال جيش مصر الحصن والسند القوي ، يبذل جهودا جبارة في تأمين كل حدود الوطن من أي تهديدات.

وذكر النائب، أن القوات المسلحة يقدمون أرواحهم فداءً من أجل الحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها، واستئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، وتحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية.