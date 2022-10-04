مسلم يحتفل بتخطي مشاهداته نصف مليار على يوتيوب

عبر نجم الغناء مسلم عن سعادته، بتخطى قناته النصف مليار مشاهدة، على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وذلك بعد تقديمه مجموعة من الأعمال الغنائية الناجحة ومنها أغنية "اتنسيت" التى تخطت أكثر من 340 مليون مشاهدة، وهى من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق.

كما تشمل القائمة أغنية "مش ندمان" كلمات والحان مسلم، والتى تخطت الــ 30 مليون مشاهدة، وأغنية "مابهربش" كلمات والحان مسلم، التى تخطت الــ 20مليون مشاهدة، وأغنية "مين كان سبب" كلمات والحان مسلم، والتى اقتربت من 13 مليون مشاهدة.



الجدير بالذكر أن مسلم كان قد احتفل، مع شركة "ديجيتال ساوند"، فى يوليو الماضى، بحصوله على درع "يوتيوب" الذهبي، بعد أن تمكنت قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، من حصد أكثر من مليون متابع، وهى حاليا اقتربت من 2 مليون متابع".

من ناحية أخرى يستعد مسلم لتقديم أكثر من أغنية خلال الفترة القادمة وسوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بهم لاحقًا، وأولها خلال شهر ديسمبر المقبل