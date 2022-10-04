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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات الخاصة: مد فترة قبول الطلاب الجُدد حتى منتصف الشهر الجاري

قال الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنه تم اتخاذ قرار بمد موعد التقديم المباشر للجامعات الخاصة، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري، موضحا أنه ليس هناك اختلاف في الحدود الدنيا المعلنة للكليات بالجامعات الخاصة، بحيث يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن هناك قرارا رسميا بتفويض رؤساء الجامعات الحكومية بتولي إدارة أعمال الجامعات الأهلية الجديدة التابعة لهم، لحين تشكيل مجلس للجامعات الأهلية الجديدة. 

وقال "الغر" لـ “صدى البلد”، إن القرار قد يستمر لفصل دراسي واحد أو هذا العام الدراسي بالكامل لحين تشكيل المجلس وليس دائما، مؤكدا استعداد الجامعات الأهلية لاستقبال جميع الطلاب غدا في أول يوم دراسي لهم.

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وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لا يقدر على وضع سقف لمصروفات الجامعات الخاصة لأن القانون لا يسمح بهذا، لذا لا يمكن التحكم في المصروفات، وما يتحكم بها هو سوق العرض والطلب، وفي هذه الحالة وجود الجامعات الأهلية سيخلق نوعا من التوازن في السوق لأنها 12 جامعة ونزولها بمعدل كبير من المصروفات سيجعل الجامعات الخاصة تراجع نفسها كثيرا في ذلك الأمر. 

وقال الطالب محمد أحمد، بإحدى الجامعات الخاصة، لـ“صدى البلد”، إن الجامعات الخاصة تجذب الطلاب لما بها من تخصصات جديدة، ولكن ما يجعله يتردد هو المصروفات المرتفعة والتي تكون عبئا عليه وعلى أسرته.

وأوضحت سلمى أحمد، طالبة بإحدى الجامعات الخاصة، لـ "صدى البلد”، أن الجامعات الخاصة بها بعض الكليات التي تشهد إقبالا كبيرا، بينما هناك كليات أخرى قد لا تجذبنا لأننا أصبحنا نبحث عما تحتاجه سوق العمل فقط. 

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